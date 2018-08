Türil tegutseb taas BENU apteek

Me proovisime sellele apteegile ostjat leida, aga pikaajaliste koostööpartnerite hulgas oli täielik huvipuudus. Proviisorite jaoks on suurimaks probleemiks finantsgarantiide puudumine.

Nii jääbki väide, et ettevõtlikke proviisoreid on küllaga tühipaljaks sõnakõlksuks. Ikkagi on hakanud neid abistama senised ettevõtted . Ning läbi tekkinud kahju ja kulude on taaskord tõestatud, et üks seadus ei tööta nii nagu lubati. ”

Kure kinnitusel ei vasta ka tõele Sotsiaalministeeriumi väide, et nagu oleks apteekide ostu-müügi protsess käima läinud ja juba kolmandik neist omanikku vahetanud.

“Eesti ligi 500 apteegist on 130-140 apteeki kuulunud juba aastaid proviisorist ettevõtjatele. Selles ei ole mingit uudist ega muutust. Viimase paari aastaga on apteekide tegevuslube taodelnud ainult kümmekond uut ettevõtet, kuid ka need on ikkagi nö frantsiisiapteegid, mis tegutsevad mõne olemasoleva apteegibrändi nime all. Täpselt nii nagu nüüd ka Benu apteek Türil.

Me pidime oma apteegi sulgema, tegime seda ja saime üleandmisega teisele omanikule kahju. Millest peaks küll analoogsetel eesootavatel sadadel juhtudel tulema kliendile hinnavõit ning teenuse kvaliteedikasv, mida seadust vastu võttes lubati, jääb endiselt müstikaks. Ainus mis selge on see, et kõik läheb segasemaks ja lõppkokkuvõttes kallimaks.”

Apteegi omandipiirangute kehtestamise ajal nägid seaduse vastuvõtjad ette, et apteegid ostavad ära apteekide senised töötajad, kes hakkavad pakkuma kvaliteetsemat teenust, tihedamat konkurentsi ja tagavad ravimite kättesaadavuse maapiirkondades.

"See, et apteegiturul on tänaseni tihe konkurents ja apteegid pole kadunud, ei ole mitte ravimiseaduse ja omandipiirangute teene.

Vastupidi, apteegiturul on kõik hästi omandipiirangutest hoolimata ja tänu sellele, et seadus pole veel täies ulatuses kehtima hakanud. Ettevõtjad ei oota 2020. aasta kevadeni, see tähendab, et riigikogul on aeg vigade parandusega peale hakata juba sel sügisel,” lisas Kurg.