Turba kooli korruptsioonisüüdistusega direktor vabastati ametist

Eile otsustas Nissi vald vabastada ametist Turba kooli direktori Kädly Künnapi.

Ettepaneku ametist vabastamiseks tegi Nissi vallavanem Peedo Kessel. „Ettepaneku kohaselt on Kädly Künnap põhjustanud tööandja usalduse enda vastu, kuna on vallavalitsuse hallatava asutuse juhina ja ametiisikuna korduvalt rikkunud korruptsioonivastasest seadusest tulenevat toimingupiirangut,“ seisab Nissi vallavalitsuse korralduses.

Koolijuht vabastatakse ametist 24. märtsist.

Vabastamise põhjus on Nissi vallavolikogu revisjonikomisjoni avastus, mille kohaselt on kooli direktor Kädly Künnap tellinud 46 500 euro eest töid ja teenuseid oma elukaaslase firmalt.

Aastatel 2012–2017 on Künnapi mehele kuuluv OÜ Ankalte esitanud Turba koolile eri teenuste ja tööde eest arveid summas 46 499,48 eurot. OÜ Ankalte pakub transporditeenust 50- ja 54-kohalise turismibussi ning kaheksakohalise väikebussiga.

Korruptsioonivastane seadus ei luba asutuse juhil oma elukaaslaselt töid ja teenuseid tellida. Künnap selgitas revisjonikomisjonile, et ei olnud Nissi vallavalitsust sellest teavitanud, sest polnud korruptsioonivastase seadusega kursis. Revisjonikomisjon kahtlustas, et Künnap on rikkunud korruptsioonivastase seadusega paika pandud toimingupiiranguid. Sellest teavitati ka valda ja politseid.

Probleeme on koolis olnud veelgi - Eesti Päevaleht kirjutas veebruaris, et Harju maavalitsusse laekus möödunud ja ülemöödunud õppeaastal Turba kooli kohta mitu kirjalikku kaebust. Üks õpilaste omavaheline tüli päädis luumurruga.