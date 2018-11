Tuntud saarlane Heiki Hanso liitus sotsidega ja kandideerib Riigikokku

Möödunud sügisel sotside nimekirjas Saaremaa vallavolikogusse valitud Heiki Hanso on enda südameasjaks võtnud Väikese väina seisundi parandamise.

Ta on veendunud, et just Riigikogus saab ta oma kodukandile veelgi enam kasulik olla.

„Juba üle sajandi on põlissaarlased pöördunud selles mures riigi poole, kuid seni on vajalikud tegevused sooritamata – ökoloogiline plokk on endiselt ökoloogiline plokk ja kõrgepingeliinid tapavad endiselt Natura 2000 võrgustikku kuuluval kaitsealal igal aastal sadu merelinde. On üllatav, et seni pole leidunud saarlastele nii tähtsas küsimuses poliitilist tahet asi lõpuni viia,“ rääkis Hanso.

Ta avaldas heameelt, et sotsiaaldemokraadid jagavad tema seisukohti ning on Väikese väina heaolu kirjutanud ka oma keskkonnaprogrammi. See asjaolu sai ka määravaks, miks ta otsustas erakonnaga liituda.

„Liiatigi on sotsid jätnud mulle väga sümpaatse mulje just oma väärikate hoiakute ja oskuse poolest osaleda poliitikas rahumeelselt. Maailma pideva muutumisega sammu hoidvas Eestis ei pea areng toimuma läbi sõimu ja halvustamise, vaid ikka läbi sõbraliku ühisosade ja kompromisside otsimise. Usun, et just konstruktiivne dialoog ja rahumeelne pidev koostöö ongi edu võti,“ lisas ta.

Saaremaa vallavanem ja Kuressaare linnapea Madis Kallas, kes veab sotside nimekirja saartel ja Läänemaal, tervitas Heiki Hanso kandideerimisotsust.

„Ma hindan eriti kõrgelt Heiki sihikindlust ja järjepidevust mingi kindla teemaga tegelemisel. Tema kandideerimine toob meie nimekirjale juurde palju keskkonnaalast kompetentsi, mis on meie saarte ja Lääne-Eesti taustal väga oluline,“ lausus Kallas.