Tuntud meestearst: sattusime multikulti konflikti, patsiendile ei sobinud naissoost meditsiinitöötaja, ei tema välimus, riietus ega käitumine

Tuntud meestearst Margus Punab kirjeldas oma Facebooki lehel, et Tartu ülikooli meestekliinikus tekkis probleem teise kultuurilise taustaga patsiendiga, kellele ei meeldinud naissoost teenindaja. Olukord päädis sellega, et patsienti keelduti edaspidi teenindamast.

"Saime ülikooli meestekliinikus nüüd esimese tõsisema multikulti konflikti. Ei sobinud patsiendile ei see, et vastuvõttu viis läbi naissoost meditsiinitöötaja, ei tema välimus, riietus ega käitumine," kirjutas meestearst Margus Punab oma Facebooli lehel.

Käitumismudel jätkus Punabi sõnul korduvatel kliiniku külastustel ning need polnud väidetavalt seotud esmase visiidi läbi viinud töötajaga. "Kõik kulmineerus eile äärmiselt ebasündsa avaliku sildistamisega. Otsustasin, et sedaviisi käituvat patsienti meie kliinikus kahjuks aidata ei saa. Ootan huviga järgmiseid arenguid..."

Punab on oma sõnul kliinikus multikultuursust teadlikult soosinud. "Täna on meil töötajate hulgas esindatud luterlased, maausulised, õigeusklikud, katoliiklased, budistid ja ka judaismi kultuuriruumi kuuluvad inimesed.

Siiski pole see esimene sedalaadi konflikt. Aastaid tagasi olime sarnase käitumismustri tõttu sunnikud süsteemist välja suunama ühe väga hea islami-vene kultuuri juurtega töötaja," sõnas tuntud arst.

Hiljem Punab meediale teemat lähemalt kommenteerida ei soovinud. "Väljendasin sotsiaalmeedias oma seisukohta ning viitasin probleemile, millega meie oma kliinikus ja kindlasti ka kolleegid mujal järjest sagedamini kokku puutume. Kuna ei pea õigeks laias meedias konkreetse juhtumi arutelu, siis täpsustavaid kommentaare ei anna."