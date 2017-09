TUNNUSTUS | 30 elupäästjat sai päästeteenistuse aumärgi

Täna andsid siseminister Andres Anvelt ja päästeameti peadirektor Kuno Tammearu üle päästeteenistuse aumärgid.

Aumärkide pidulikul üleandmisel KUMU auditooriumis tunnustati nii päästeameti töötajaid kui Eesti elanikke, kes on andnud märkimisväärse panuse päästevaldkonna arendamiseks ja kes on näidanud üles erakordset vaprust inimeste elu ja vara päästmisel.

Seekordsete elupäästjate hulgas on teiste seas päästeametis töötavad isa ja poeg, kes üheskoos aitasid põlevast majast välja kaks perekonda.

"Päästjaks olemine on olnud perekondlik amet juba läbi nende enam kui 150 aasta, mil esimesed vabatahtlikud Eestis päästmistööd alustasid. Eeskuju heas mõttes nakkab ja ka noored valivad päästja ameti. Isad ja pojad teevad koos igapäevatööd ja koos päästetakse ka elusid," ütles päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Ühtekokku tunnustati 89 inimest. Omistati 64 aumärki: 3 päästeteenistuse kuldristi, 3 päästeteenistuse hõberisti, 28 päästeteenistuse medalit ja 30 elupäästja medalit. Lisaks peadirektori tänukirjad ja hinnalised kingitused päästeametnikele ja koostööpartneritele.

"Me elame turvalisel ajal, aga seda nii tänu neile, kes on meie siseturvalisuse arendamisel kõvasti tööd teinud, kui ka neile, kes hädasolijale appi tõttavad ja seda hoolimata sellest, kas on abistaja kutseline päästja või juhuslik pealtnägija. Neid kõiki iseloomustab see, et nad hoolivad, märkavad ja abistavad," sõnas siseminister Andres Anvelt.