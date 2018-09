Tunne Kelam: mis on saanud 30 aasta tagustest väärtustest?

ERSP ühe asutaja, europarlamendisaadiku Tunne Kelami sõnul on erakonna Isamaa põhiidee olnud läbi aegade rahvusriik. „Isamaa eesmärk on realiseeritud Eesti Vabariigi põhiseaduse sissejuhatuses. See on tagada Eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade,“ ütles Tunne Kelam.



„Peame meeles pidama, et poliitika tegemine hakkab pihta kodanikualgatusest, vastutustundest oma ühiskonna ja maa saatuse pärast. ERSP kogemus kehtib ka tänapäeval: tee õiget asja, ootamata, et saad selle eest tunnustust. Oluline on endal teada, et oled õigel teel ja tunda, et seda on vaja teha. Vaatamata, kas on finantse, kalkuleerimata kas võidad või kaotad,“ kõneles Tunne Kelam.

„Sellist omaaegset ERSP suhtumist on meil jätkuvalt vaja, ERSP oli esimene alternatiiv kompartei võimumonopolile. Peame meeles, et demokraatia põhineb ainult alternatiividel, mis näitavad, et asju on võimalik teha ka teisiti.“

„Eesti riigi ja ERSP kogemus on väga sarnane: „kõik on võimalik“ ja võimatu osutub võimalikuks. Eesti kogemus, aga ka see, et midagi pole iseendast tagatud. Peab kogu aeg olema toonuses, et kätte võidetut säilitada, väärtustada ja toetada“.

„Vabadus pole asi iseeneses. Vabadus tähendab iga kodaniku vastutust, seda ka omaenda riigi eest. Rahvusriiki ei saa käsitada üksnes teenustepakkujana, kust püüame enam võtta kui sinna anda,“ ütles Tunne Kelam isamaalistest väärtustest kõneledes.