Tunne Kelam: konstruktiivne enamus kahaneb Euroopa Parlamendis pidevalt

Küsimus järgmise aasta Euroopa Parlamendi valimiste kontekstis on, kas õnnestub konstruktiivne enamus luua või mitte. Esialgu paistab talle, et konstruktiivne enamus säilib, aga mitte veenva enamusega, kusjuures enamuseks on vaja nii konservatiivide, sotsialistide kui liberaalide toetust.

Ta rääkis, et Eesti saadikud on esimeses ja teises Euroopa Parlamendi koosseisus suutnud üksmeelselt käituda. Praeguses koosseisus on aga Yana Toomi käitumine näiteks Venemaa või Süüria küsimustes erinenud teiste saadikute omast.

Nüüd on Kaja Kallase asendaja Igor Gräzin Reformierakonna saadik Brüsselis, kelle näol on ka Eesti saanud Brüsselisse oma esindajaks stiilipuhta euroskeptiku.