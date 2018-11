Tunne Kelam Indrek Tarandi ründamisest: vägivalda ei saa millegagi õigustada

"Demokraatia ja õiguskord tähendavad seda, et kõiki kodanikke tuleb kohelda võrdselt ja lugupidamisega, et igaühel on õigus ja võimalus esineda vajadusel eriarvamustega, seda ka hetke enamuse vastu. Ainus kriteerium on see, et oma arvamust ei saa väljendada üleskutsega vägivallale ega vihakõnega teiste arvamuste suhtes," rõhutas Kelam.

"Avaldan solidaarsust Indrek Tarandile tema vastu füüsilise vägivalla kasutamise puhul EKRE korraldatud meeleavalduse käigus," lisas ta

"Erineva arvamuse väljendaja jõuga maha rebimine kõnelavalt poliitilisest meeleavaldusest osavõtjate poolt ning tema jõhker kohtlemine on räige poliitiline väljakutse Eestis kehtivale õiguskorrale. Selle eest vastutavad otseselt meeleavalduse organiseerinud EKRE juhid," toonitas Kelam. "Kõige tõsisem on fakt, et Mart ja Martin Helme seda õigustavad ning näivad juhtunusse suhtuvat teismeliste poisikamba juhtide tasandilt - teisitiütleja tuligi kõrvaldada, kahju Indrek Tarandi kohtlemise osas ei olnud, ärgu ronigu meid, ainuõigeid, "endast nii välja aetud" eesti rahva esindajaid segama," lisas ta. "Jääb mulje, et muidu võib ta oodata veel hullemat..."

"Kas võib seda pidada EKRE äraspidi juubelikingiks Eesti Vabariigile? Kui sellises vaimus edasi minnakse, siis terendab ees lõua- ja kaikameeste võim, kes enamuse saavutamise korral on kiiresti valmis demokraatiat ja arvamusvabadust lämmatama. Võib-olla esialgu "juhitava demokraatia" vormis," tõdes Kelam.

"Praegune keskendumine omaenda leiutatud sisevaenlasele, kellega populistid oma eksistentsi õigustavad, toob kaasa selle, et tähelepanu reaalsele välisvaenlasele nõrgeneb. See on ohuks riigi julgeolekule," märkis Kelam.