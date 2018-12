Tunne Kelam: Euroopa sõjaväelise liikuvuse olukord on murettekitav

"Sõjaväeline liikuvus on oluline strateegiline vahend, mis võimaldab Euroopa liidul viia ellu oma julgeoleku- ja kaitsevaldkonna huvisid tulemuslikult ja koostöös NATOga vastastikku täiendaval viisil.“

„Euroopa usaldusväärsus sõltub võimekusest kaitsta oma kodanikke ja oma territooriumi. Ja nagu tihti peitub kurivaim detailides. Nii NATO kui Euroopa liit sätestavad oma kaitse- ning solidaarsusklauslites, et liikmesriigile tuleb ohu korral appi tõtata. Nüüd on küsimus selle kohustuse täitmises, mis sõjaväelise liikuvuse puhul tähendab praktilisi, hästi koordineeritud ühiseid jõupingutusi, et nii sõjaväelased kui varustus saaksid vajadusel võimalikult kiiresti ühest kohast teise liikuda,“ rõhutas raporti koostaja Tunne Kelam. „See tähendab näiteks üleeuroopalise teede, sildade, tunnelite, raudteede ja sadamate võrgustiku ühtlustamist, mis võimaldaks vägede, sõjavarustuse ja vajalike kaupade tõhusat ja kiiret vedu kogu Euroopas,“.

Euroopa parlamendi liikme sõnul on tegemist olukorraga, millest võidavad kõik: “Kahesuguse (tsiviil- ja sõjaväelise) liikuvuse paremaks muutmisel on märkimisväärne tsiviilotstarbeline kasu, kuna see võimaldab parandada tsiviilkoridoride tegevust, suurendades nende vastupidavust ja kandevõimet.”