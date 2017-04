Tuludeklaratsioonid: riik peab kokku tagastama pea 100 miljonit eurot

Tulude deklareerimise esialgsed kokkuvõtted näitavad, et elektrooniliste deklaratsioonide arv kasvas 96,3 protsendini. Tagastamisele kuulus kokku 96,8 miljonit eurot.

Möödunud aasta eest esitas oma tuludeklaratsiooni üle 677 600 inimese ehk pea 5600 isikut rohkem kui eelmisel korral. Hoolimata suuremast deklareerijate arvust vähenes paberil deklaratsioonide arv, mis kahanes 8000 võrra ehk 22 000 deklaratsioonini. See tõstab e-deklaratsioonide protsendi esialgsetel andmetel 96,3-ni, pakutava e-teenuse kvaliteediga jäi suurem osa kasutajatest ehk 92 protsenti väga rahule.

Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialisti Hannes Udde sõnul jääb paberil deklaratsioone ühe vähemaks, mis tasapisi ka elektrooniliste deklaratsioonide protsenti tõstab. "Püüame pidevalt tulude elektroonilist deklareerimist mugavamaks muuta, lisades juurde eeltäidetud andmeid, viimasel paaril aastal on olnud võimalik tulusid ka nutivahendis deklareerida. Samuti on hästi vastu võetud vaid ühe klikiga tulu deklareerimine ehk inimene peab vaid nupuvajutusega kinnitama, et info deklaratsioonil on õige," selgitas Udde.

Tagastamisele kuulub 96,8 miljonit eurot (millest on tagastatud 86,1 miljonit eurot) ja juurdemaksmisele 29,5 miljonit eurot. Nutitelefoni abil deklareeris oma tulud üle 27 000 inimest ja ühe klikiga esitas deklaratsiooni 256 000 inimest ehk 42 protsenti kõigist tulu deklareerijatest.

Sel aastal oli võimalik taotleda ka madalapalgaliste tulumaksutagastust. Taotluse esitas selleks 79 647 inimest, kellele kuulub esialgse seisuga tagastamisele 29 miljonit eurot, maksu- ja tolliamet alustab tagasikannetega maikuus.