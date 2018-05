Tülitsevate jalgpalliklubidega seotud Klandorf ja Kaljulaid kisklevad Sõle altkäemaksuskandaali pärast

Oma nägemuse toimunust esitas sotsiaalmeedias Põhja-Tallinna linnaosavanem Kaljulaid. "Mõned nädalad tagasi pöördus minu poole Sõle spordikeskuses tegutsev spordiühendus, et küsida minult abi - mida teha olukorras, kus keskuse juhataja Ristlaan küsib spordikeskuses tegutsemisvõimaluse eest altkäemaksu. Ma palusin, et selle infoga pöördutaks politsei poole," kirjutas ta.

"Minule teadaolevalt põhjendas Ristlaan raha küsimist sellega, et üks Tallinna linnavalitsuse liige nõuab temalt hoopis endaga seotud spordiühingu huvidega arvestamist ja ta on spordikeskuse juhatajana seetõttu suure surve all. Kas see on tõsi või mitte, seda ma ei tea," kirjutas Kaljulaid.

"Keskerakond peab juhtunust tegema väga tõsised järeldused. Midagi on selgelt valesti," kirjutas Kaljulaid. "Keskerakond on teinud vea ja ainult Keskerakond saab selle vea parandada," lisas ta.

Klandorfi ajas Kaljulaidi kriitika vihaseks. "Kaljulaid ei tea asju, ta niisama lähmerdab. See on noore mehe asi, küll ta kunagi vigadest õpib," ütles Klandorf.

Ta rääkis, et nii Volta juhataja Raimo Nõu, Kalevi inimesed ja ka Ristlaan ise käisid tema juures treeninguaegade asjus nõu küsimas. Klandorf ütles neile, et nemad peavad ise omavahel kokku leppima, mis ajad nad saavad.

Miks aga käisid sportlased Klandorfi juures, kui spordiküsimustega tegeleb linnas hoopis abilinnapea Vadim Belobrovtsev. "Ma olen 52 aastat Tallinnas sporti teinud, juhin mitut alaliitu, sportlased tunnevad mind," rääkis Klandorf. Belobrovtsevi ei tunne keegi.

Ta ütles, et sportlased käivad tema juures oma muret kurtmas. Klandorf kuulas mured ära ja saatis nad Belobrovtsevi juurde.

"Parim kaitse on rünnak. Võidab see meeskond, kes viskab kaks punkti rohkem," selgitas Klandorf Kaljulaidi kriitikat. Ta ütles, et tema teada oli altkäemaksu andja just Volta, mille presidendiks Kaljulaid veel hiljuti oli.

Volta juhataja Nõu nentis, et tema on politseile kogu jutu ära rääkinud. Nõu tunnistas, et teemaks oli just jalgpallihalli aegade jagamine, mille kohta on ta politseile oma tunnistuse andnud. "Kirjeldasin võimalikult detailselt, kuidas asjad käisid," rääkis Nõu.

Politseile antud tunnistuse tõttu ei soovinud ta lähemalt kirjeldada, mis täpselt Sõle spordikeskuses juhtus.

Ristlaan on praeguseks politsei järelvalve alt vabanenud, aga tema telefon on välja lülitatud. Klandorfi teada on ta altkäemaksuvõtmist ka tunnistanud. Linn laseks ta hea meelega lahti, aga kuna Ristlaanel on telefon välja lülitatud ja kontakti temaga ei saa, siis pole õnnestunud talle veel pabereid kätte toimetada.

Järjekordne korruptsioonijuhtum Tallinna linnas äratas ellu ka linna opositsioonierakonnad. Tallinna sotsiaaldemokraatide juht Rainer Vakra küsis sotsiaalmeedias, kuidas linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvarti juhitud sportlased ühe korruse enda võitluskunstidele said? Kõlvart on Eesti Taekwondo Liidu president ja selle ala pikaajaline harrastaja.