Tüli Rapla vallavolikogus: vallavanemat umbusaldatakse, üksteist süüdistatakse korruptsioonis, uurimisse kaasati kapo

Täna andsid Rapla vallavolikogu liikmed sisse umbusaldusavalduse Rapla vallavanemale ja Reformierakonna liikmele Kalle Toometile.

Umbusaldusavalduses kõlab kolm punkti. Esiteks arvavad umbusaldajad, et olulised otussed langetatakse vallas vaid mõnest isikust koosneva nõukogu poolt ja ei arvestata laiemate kogukondade huvidega. Samuti on olnud haridusvõrgu ümberkujundamise ettevalmistus ebapiisav ja tehtud investeeeringuid uisapäisa ja ebaprofessionaalselt. Lisaks on väidetavalt Toomet oma tegevuse kohta valetatud.

Finantsidistsipliini probleemi tunnistamisega on liitunud ka Reformierakonna liige Harri Õunapuu, kes teatas volikogu liikmetele saadetud pöördumises, et on kaasanud Rapla Ühisgümnaasiumi lifti hanke võimaliku korruptsioonijuhtumi uurimiseks kaitsepolitsei. Politsei aga korruputsiooni ilminguid ei leidnud.

Õunapuu märkis ka oma pöördumises, et tal on häbi volikogu opositsiooni pärast. "Ilmselt tahtis opositsioon kuidagi pildile saada ja umbusalduse teenisin ma ära artikli eest, kus tõin välja volikogu liikmete Kristjan Alleri ja Alar Mutli korruptsiooni ilmingud volikogu liikmele," sõnas ta. Juunis umbusaldati ka Õunpuud

Mutli ja Aller on volikogus opositsioonis. Varem on umbusaldatud ka Õunapuud.

"Olen pettunud mõnes kolleegis, kellest olen läbi aegade lugu pidanud või keda tunnen ajast, mil ta veel püksi pissis." rääkis Õunapuu volikogule. "Oma käitumisega olete viimas Rapla valla mainet korruptsiooni ära hoidmisel nii madalale tasemele, kus see eales varem ei ole olnud. Sisuliselt olete asunud korruptsiooni kaitsele."