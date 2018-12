Tüli ministeeriumis: Tea Varraku juhtimisstiil paneb inimesed lahkuma! Ta ütlevat nii halvasti, et alluvad nutavad

Haridusministeeriumi endistel tippjuhtidel on oma hääle ja nimega rääkida raske, sest nad töötavad valdkonnas ka täna ja avalikku konflikt ministeeriumi kantsleriga soovivad nad vältida, vahendab ERR Uudised.

Endiste ametnike jutt langeb suures osas kokku ning kõlavad laused: "vastik oli töötada, tema suhtumises on tohutult isiklikku vaenu", "tema juhtimisotsused pole süsteemsed vaid emotsionaalsed", "ta võib inimestele öelda nii, et need nutavad", "viimati lahkus ministeeriumist nii palju inimesi siis, kui ministeerium Tartusse koliti".

Viimase aasta jooksul on oma töö jätnud üheksa osakonnajuhatajat 21-st. Eraviisiliselt vihjatakse emotsionaalsetele seikadele. Näiteks sellele, kuidas tualetti läinud ametnik peab kirjutama seletuskirja või sellele, kuidas koosoleku ajal arvutit kasutanud ametniku sõrmed kaane vahele lüüakse.

Kantsler Tea Varrak ise ütleb, et temal ministeeriumis probleeme pole ja inimeste vahetumist ta pigem kiidab. Ühtlasi kinnitas Varrak, et ta pole kunagi alluvate peale karjunud, kuid võib nõudliku juhina öelda mõne kõvema sõna.

"Ja kui on märgata, et poolteist aastat ei ole lahendatud näiteks ära ühte partnerluse teemat, siis ma võin jah öelda kõva häälega, et lõpuks peab see asi ju ükskord tehtud saama," ütles Varrak.

Minister Mailis Reps tunnistab, et ehkki Varrak on reljeefse juhtimisstiiliga, saab ta ikkagi oma tööga hakkama.