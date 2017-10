Tulevane linnapea: Rakveresse tulevad mõlemad kuused

Uue koalitsoonileppega Rakvere kesklinna tagasi toodav kuusk ei tähenda tulevase linnapea Marko Tormi sõnul installatsioonide kadumist. Hoopis mahutatakse tema sõnul linna peale ära nii maailmas silma torganud installatsioonid kui ka ehe ja traditsiooniline jõulukuusk.

"Olen ka eemalt jälginud, et sotsiaalmeedias on tohutu kaitsmiskampaania käima läinud," ütles Torm. Tema sõnul ei ole aga kummagi kuuse pooldajatel põhjust muretsemiseks, sest eheda kuuse toomine ei tähenda installatsioonide kadumist.

"Koalitsioonileppe sõlmimisel mõeldi ikka seda, et saab ehedat nautida ja jätkuvad ka installatsioonid," ütles torm. Lisaks olevat juttu olnud ka seniste installatsioonide väljapanekust linnaruumi, mis oleksid nähtaval aastaringselt.

Tormi sõnul ei olnud kellelgi koalitsioonilauas midagi alternatiivkuuse vastu, kuid linnaruumis on tundunud, et eheda jõulukuuse järgi on samuti heldimus ja ootus. "Ma usun, et me suudame kaks tükki jaotada linna peale ära."

Kuid selge ei ole veel, kumb kuusk saab olema keskväljakul. "Isiklik arusaam on, et installatsioon võiks olla seal, kus liigub rohkem külalisi. Seal, kus on kohalikke inimesi rohkem käimas, võiks olla ehe jõulukuusk," ütles Torm.

Jõuluinstallatsioonide autor, linnakunstnik Teet Suur aga ütles Virumaa Teatajale, et on kuusega kaasnevast arutelust väsinud ja lisas, et kindlasti on kohti, kus tema tööd rohkem hinnatakse.

Tormi sõnul on nüüdseks Suurega suhelnud ja talle kinnitatud, et ei ole põhjust muretsemiseks. "Plaanis on istuda Suurega maha, et tutvuda, kaugel ollakse ja mida on linna poolt vaja, et see installatsioon jätkuks," ütles Torm.

Lisaks keskväljakule on teiseks asukohaks käinud laual näiteks kirikupark, kuid tulevikus võiks teise kuuse asukoht olla Pauluse kirikust ehitatava Arvo Pärdi nimelise kontserdimaja esine, millest peaks Tormi sõnul saama linna teine esindusväljak.

Koalitsioonipartneritest lubas valimistel eheda kuuse toomist Keskerakond, kuid koalitsioonilepingusse surusid selle punkti IRLi esindajad.