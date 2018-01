Tulevane kaitseväe juhataja kuulub sarnaselt praegusele salaühingusse: templirüütlite asemel toimetab ta Järvakandi Wellodes

Kui ametis olev kaitseväe juhataja Riho Terras juhib vabal ajal templirüütlite ühingut, mille eesmärk on tegeleda liikmete kõlbelise ja vaimse taseme arendamise ja heategevusega, siis temalt ametikoha teatepulga üle võttev Martin Herem kuulub sõpruskonda, mis nimetab end Järvakandi Wellodeks. Nemad tegelevad matkamise ja spordiga.

Käesoleval nädalal Eesti Ekspressis ilmunud intervjuu brigaadikindral Martin Heremiga (44) lõpetas esmapilgul ootamatu küsimus selle kohta, kas peagi kaitseväe juhataja ametisse astuv mees ka mõnda salaühingusse kuulub.

Kui aga meenutada, et märgatavat osa Eesti sõjajõududest kontrollivad templirüütlid, kes tegutsevad ametlikult registreeritud MTÜde kaudu, kuid pole oma tegevust kunagi reklaaminud, tundub küsimus juba palju loogilisem.

Veel enam — Püha Jeruusalemma templiordu Eesti- ja Liivimaa Püha Neitsi Maarja suurprioraadi tähtsaim liige suurprior on ametist lahkuv kaitseväe juhataja, kindral Riho Terras.

Kas Terrase järel kaitseväe juhatajaks saav Herem kuulub samuti mõnda salaühingusse? "Jah, Järvakandi Wellod."

Raplamaa Sõnumite 2014. aasta 23. aprilli number reedab, et Järvakandi Wellode puhul pole tegemist 1119. aastal loodud verise ajalooga poolsalajase ühingu haruga, vaid huvitava kujunemislooga sõpruskonnaga.

"Alguses oli koolibänd Welled, millest ühel hetkel said Wellod. Selle nime taha kogunes sõpruskond, kes hakkas koos metsas matkadel käima. Praegu on seal seitse aktiivset liiget. Kui käiakse kuskil jooksuvõistlustel, märgitakse protokollis enda klubiks ikka Järvakandi Wellod, mitte Järvakandi Kalev, mille alla Wellod tegelikult kuuluvad. Sõpruskonna liikmed elavad küll kõikjal Eestis ja Soomes, aga neil kõigil on sidemed Järvakandiga. Professionaalset trenni Wellod ei tee," kirjeldatakse lehes.