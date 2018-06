Tuleval nädalal pole võimalik PPA teeninduste külastamiseks aegu broneerida

Järgmisel nädalal uuendab PPA oma broneerimissüsteemi, mistap ei ole sel ajal võimalik teha uusi broneeringuid.

Politsei- ja Piirivalveameti broneerimissüsteem ei tööta 25. juunist kuni 1. juulini ning sel ajal ei saa ette broneerida PPA teeninduse külastamist. Kõik varem selleks ajavahemikuks tehtud broneeringud kehtivad tavapäraselt.

„Uut broneerimissüsteemi on palju mugavam kasutada nutiseadmetes ning see on turvalisem ja töökindlam,“ ütles PPA peaspetsialist Merlin Mängel.

2018. aasta lõpuni ehk järgmise seitsme kuu jooksul aegub kokku 194 615 isikut tõendavat dokumenti. Ainuüksi selle aasta kolme suvekuuga aegub ligi 88 000 isikut tõendavat dokumendi ning suuremates teenindustes on tavapärasemast pikemad ootejärjekorrad. Pinna teenindust külastab nädalas 4500 klienti, Tammsaare teenindust üle 6100 klienti, Tartu teenindust üle 2500 ja Narvas teenindatakse nädalas 1500 klienti.

Tallinna Pinna teeninduses oli juuni esimeses pooles keskmiseks ooteajaks nii dokumendi taotlemiseks kui ka kättesaamiseks tund aega, Tammsaare teeninduses on dokumendi taotlemiseks järjekord keskmisel tund aega ja kättesaamiseks 40 minutit, Tartus ja Narvas on järjekordade keskmine pikkus 45 minutit. Väiksemate linnade teenindustes on järjekorrad sõltuvalt kellaajast 10-25 minutit.