Tuleva aasta laulu- ja tantsupeole registreerus 2515 kollektiivi, tantsupeol saab esmakordselt näha pererühmi

Tuleval aastal toimuvale XXVII laulu- ja XX tantsupeole registreerus kokku 2515 kollektiivi, uuendusena osalevad tantsupeol kaheksast täiskasvanust ja 16 lapsest koosnevad pererühmad.

Kollektiivide registreerumine järgmise aasta suvel toimuvale XXVII laulu- ja XX tantsupeole "Minu arm" on lõppenud ning esmaste andmete põhjal pani end kirja 1182 koori ja orkestrit, 1221 rahvatantsu- ja võimlemisrühma ning 112 rahvamuusika kollektiivi.

XXVII laulupeoks hakkab valmistuma 368 segakoori. Samuti on osalemissoovist teada andnud üle 200 mudilaskoori ja lastekoori ning 129 naiskoori. Teekonda laulupeole on alustanud ka 63 puhkpilliorkestrit ning 30 sümfooniaorkestrit.

XX tantsupeol tuleb staadionimurule üks täiesti uus rühmaliik ehk pererühmad, millest igaühes tantsivad koos kaheksa täiskasvanut ja 16 last. Kokku pürgib tantsupeole 132 sellist pererühma. Täiskasvanute segarühmad said valida nelja erineva kava vahel ning kokku on peoks valmistumas ligikaudu 312 täiskasvanute segarühma. Noorte segarühmi on peoks valmistumas 112.

Laulu- ja tantsupeo kõrval on oma koha leidnud ka rahvamuusikapidu, kuhu sel korral registreerus 112 kollektiivi.

Esmaste andmete põhjal ei saa veel teha lõplikke järeldusi peol osalejate arvu kohta. Küll aga on registreerimisandmed oluline alus järgnevate otsuste ning õppeprotsessi sujuvaks ja targaks korraldamiseks. "Ees ootab poolteist aastat põnevat õppimist ja harjutamist, andmaks juhtmõttele "Minu arm" oma isiklik tähendus," ütles Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Aet Maatee.

XXVII laulu- ja XX tantsupidu "Minu arm" toimub Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil tuleva aasta 4.-7. juulini. Neljapäeval ja reedel annavad rahvatantsijad Kalevi staadionil kokku kolm etendust ning toimuvad rahvamuusikute kontserdid. Laupäev on rongkäigu päralt, millele järgneb laulupeo esimene kontsert "Õpetajale". Pühapäeval toimub laulupeo teine kontsert. Laulupeo peadirigent on Peeter Perens, tantsupeo pealavastaja on Vaike Rajaste ning rahvamuusikapeo loominguline juht on Juhan Uppin.