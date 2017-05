Tuletõrjealarm katkestas Gustav Adolfi gümnaasiumis matemaatika riigieksami

Tulekahju ei olnud, kuid on võimalik, et abiturientidel tuleb riigieeksami esimene osa mai lõpus uuesti sooritada.

Täna kell 10.44 käivitus Gustav Adolfi gümnaasiumis tuletõrjesignalisatsioon. Samal ajal olid seal matemaatika riigieksamit sooritamas Vanalinna täiskasvanute gümaasiumi õpilased.

Kõik inimesed evakueeriti ning päästjad kontrollisid hoone üle, kuid tulekahju ei avastanud.

Anneli Aab riigieksameid korraldavast sihtasutusest Innove sõnas Delfile, et ei mäleta, et midagi sellist oleks kunagi varem juhtunud. Aab kinnitas, et kell 12.45 läheb edasi kaheosalise eksami teine osa ja sellega on kõik korras. See, kas 20-minutise katkestuse ohvriks langenud eksami esimene osa tuleb uuesti teha, otsustatakse tema sõnul lähitundidel.