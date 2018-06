Tulemused olid ebameeldivad? Alkoholiaktsiiside peaideoloog Jevgeni Ossinovski väldib viiendat päeva uuringu kommenteerimist

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimehe ja endise tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski suu on alkoholipoliitika teemaliste kommentaaride jaoks lukus.

Eelmisel neljapäeval avaldas konjunktuuriinstituut Eesti alkoholituru, -poliitika ja -tarbimise ülevaate. Kommentaarisoovide laviini ennetades palus Delfi ja Eesti Päevalehe toimetus peaaegu ööpäev varem Ossinovskilt kokkulepet, et ta pärast uuringu avalikustamist selle tulemusi telefoni teel kommenteeriks.

Kirjalikule palvele eelnes telefonikõne, mis jäi vastuseta, ja teinegi kõne, mille poliitik katkestas. Küllap olid temani jõudnud vihjed, et midagi head uuringust oodata ei ole.

Neljapäeval pärast uuringutulemuste avalikustamist, kui sellele oli oma hinnangu andnud nii peaminister Jüri Ratas, Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kui vaidlema kippunud reformierakondlane Kristen Michal ja keskerakondlane Erki Savisaar, jäi Ossinovski telefoni teel kättesaamatuks.

Kuivõrd Ossinovski on viimase aja alkoholipoliitika üks arhitektidest, jätkusid katsed tema tabamiseks.

Reedesed telefonikõned ja e-kiri sotsiaaldemokraatide pressiesindajale läksid kui musta auku. Oli vaid üks erand, kui umbes kolmanda kõne peale võttis pressiesindaja telefoni vastu keegi kolmas, et teatada, et telefoni omanik on ettekannet tegemas ja hiljem võetakse ühendust. Nii lubati ja polnud põhjust kahelda, et kõne sattus just täpselt ettekande ajaks. Veidi arusaamatu on, mis toimus enne ettekannet tehtud kõnede ajal.