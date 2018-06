Tulemused olid ebameeldivad? Alkoholiaktsiiside peaideoloog Jevgeni Ossinovski väldib viiendat päeva uuringu kommenteerimist

Reedesed telefonikõned ja kell 12.02 saadetud e-kiri sotsiaaldemokraatide pressiesindajale läksid kui musta auku. Oli vaid üks erand, kui umbes kolmanda kõne peale kell 13.55 võttis pressiesindaja telefoni vastu keegi kolmas, et teatada, et telefoni omanik on ettekannet tegemas ja hiljem võetakse ühendust. Nii lubati ja polnud põhjust kahelda, et kõne sattus just täpselt ettekande ajaks. Veidi arusaamatu on, mis toimus enne ettekannet tehtud kõnede ajal.

Reede pärastlõunal kell 15.02 Ossinovski riigikogu ja erakonna meilile saadetud viisakas toonis kiri jäi esialgu vastuseta.

Ajakirjanikud teavad, et alates reede teisest poolest langeb drastiliselt ind millelegi vastata või mingisugust teemat kommenteerida. Kõige lootusetum on saada vastust mõnest ministeeriumist või poliitiku kommentaari talle ebameeldival teemal.

Aga oh üllatust: kell 18.39 helistas Jevgeni Ossinovski ja lubas kas õhtul või laupäeva hommikul kirjalikult vastata.

Nädalavahetus — vaikus

Kirja aga ei saabunud sama päeva õhtul ega laupäeva jooksul. Muidugi mitte ka pühapäeval ega täna hommikuks.

Esmaspäev — midagi pole muutunud

Viimast korda sai Ossinovski number valitud täna hommikul kella kümne paiku. Paraku lõppes see kiire katkestamisega.

Kui tervise- ja tööministri ametist lahkunud Ossinovski ei pea vajalikuks uue ministri tööpõllule minna ja alkoholipoliitikat kommenteerida, siis valitsuskoalitsiooni kuuluva erakonna esimehena oleks tema hinnang uuringutulemustele vähemasti sama oluline.

Miks Ossinovski rääkida ei taha? Neljapäeval avaldatud konjunktuuriinstituudi ülevaatest selgus, et möödunud aastal peatus mitu aastat järjest kestnud alkoholitarbimise langus. Samuti on üha rohkem inimesi Lätis alkoholi järel käimas.