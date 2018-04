Tuhandeid inimesi heategevuseks innustanud väike Annabel seljatas vähi

Moodne meditsiin ja väikese inimese sitkus tegid imet ja tõenäosuste kiuste ning tohutute üleelamiste saatel sai 7-aastane Annabel vähist vabaks.

Möödunud nädalal sai haiglast välja Annabel, kellel avastati 2016. aasta lõpus haruldane närvirakuvähk neuroblastoom ja kelle raviks kogus vähiravifond „Kingitud Elu” sügisel enam kui 200 000 eurot. Annabeli tõenäosus haigusest välja tulla oli umbes üks viiele, vahendab ERRi uudisteportaal saadet „Pealtnägija”.

Annabelil on selja taga kuus keemiaravi, operatsioon, luuüdi siirdamine, kiiritus ja spetsiifiline ülikallis immuunravi, mille jaoks annetusi koguti. Haiglas möödusid suurem osa jõuluajast, vastlad ja vabariigi aastapäev. Rohu kõrvalmõjuna muutus tüdruku silmanägemine vahepeal kehvemaks.

Veebruaris elas pere üle ka tõsise ehmatuse, kui vereanalüüs näitas, justkui oleks kasvaja tagasi ja ka röntgenipildis paistis kahtlane tomp kopsus. Uurimisel selgus, et kopsus oli vedelik, mis oli tõenäoliselt köha või põletiku tagajärg.

Neuroblastoom esineb Eestis ühel-kahel lapsel aastas. Tõenäosus, et haigus ravile allub on keskmiselt 50 protsenti. Ja isegi kui allub, siis tuleb haigus praktikas alati tagasi ning seni on lapsed ikkagi haigusele alla vandunud.

Hetkeseis: vähk, nii palju kui näha, on kadunud, aga et selgroog sai kasvaja tõttu kannatada, peab Annabel kandma spetsiaalset rindkere ortoosi ning tõenäoliselt minema veel ühele operatsioonile.