Tugevate tormituulte tõttu on saartel ja Põhja-Eestis vooluta ligikaudu 7500 majapidamist

„Tugev tuul murrab puid liinidele ja põhjustab rikkeid. Suurimat kahju on kannatanud saared ja Põhja-Eesti rannikualad. Rikkeid võib lisanduda kuni pärastlõunani, kui torm peaks hakkama vaibuma. Täpset rikete likvideerimise prognoosi ei saa veel öelda. Suurem osa Eesti mandrialast on veel riketest puutumata, kuid ilmaprognoosidest tulenevalt on oodata rikkeid ka sinna,“ ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen.

„Hetkel tegeleme rikkekohtade tuvastamisega ja tarbimiskohtades elektrivarustuse ümbersuunamisega,“ lisas ta.

Kella 9.00 seisuga oli kõige rohkem kliente vooluta Harjumaal, kokku 4500. Hiiumaal ja Saaremaal oli vooluta vastavalt 1300 ja 1500 klienti.