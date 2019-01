Tugev tormituul on jätnud elektrita ligi 7000 majapidamist

Kella 9.00 seisuga oli saartel ja Põhja-Eesti rannikul vooluta ligikaudu 7500 majapidamist. Elektrilevi tegeles rikkekohtade tuvastamisega ja tarbimiskohtade elektrivarustuse ümbersuunamisega.

Kella 11.30 seisuga oli Eestis vooluta kokku 6900 majapidamist. Kõige rohkem on rikkeid saartel ja Harjumaal. Elektrilevi on viimastel andmetel elektriühenduse taastanud ligikaudu 7100 kodus.

"Kõige tugevam tuul on endiselt saartel ja Põhja-Eesti rannikul. Võrreldes hommikuse seisuga tuleb rikkeid endiselt juurde, aga oleme samas suutnud vaatamata keerulistele oludele ligikaudu 7100 majapidamises voolu taastada," ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen.

"Saartel ja Harjumaal, kus olukord on kõige hullem, on hetkel töös 18 brigaadi, kes tegelevad liinidele langenud puude ja teiste rikkeolukordade kõrvaldamisega. Saartel on tormi tekitatud rikete arv näitamas stabiliseerumise märke," lisas ta.

Üle Eesti on viimastel andmetel kokku 45 keskpingeriket, mille likvideerimisega tegeleb kokku 37 rikkebrigaadi. Kõige rohkem on vooluta kliente Harjumaal (2200), palju rikkeid on ka Saaremaal (1400), Pärnumaal (900) ja Hiiumaal (800).