Tubaka aktsiis jõuab e-sigarettide tarbijateni

Eile arutati Riigikogus esimesel lugemisel eelnõud, mis näeb ette alternatiivsete tubakatoodetele maksustamist. Eelnõu jõustumisega hakataks alates 2018. aastast maksustama mh ka e-sigarettide täitevedelikku.

Keskerakonna fraktsiooni liige Andrei Novikov sõnas, et alternatiivsed tubakatooted on muutunud järjest populaarsemaks ning ei saa väita, et nende mõju tervisele on olematu. „Igasugune suitsetamise katsetamine, olgu see kas või tubakavaba, tekitab noortes huvi ja sisestab, et suitsetamine on igati normaalne tegevus,“ selgitas Novikov.

Paljudele on esmapilgul ohutu e-sigarett esimeseks sammuks tavatubakatoodete tarbimiseks. Eilne uudistoode on kiiresti kogunud populaarsust ning Euroopa Liidu tervisespetsialistid löövad siinkohal häirekella. „Paraku on Eesti senini maha jäämas paludest teistest riikidest, kes teadvustasid probleemi juba varakult ning astusid samme alternatiivsete tubakatoodete kättesaadavuse vähendamiseks,“ tõdes Novikov. Euroopa Liidu liikmesriikide seas maksustatakse e-vedelikke juba Itaalias, Portugalis, Rumeenias, Sloveenias ja Lätis. Alates 2018. aastast hakkab ka Eestis müüdavatele tubakavedelikele kehtima aktsiisimäär 0,2 eurot tubakavedeliku milliliitri kohta või 0,2 eurot milligrammi kohta, kui toode on geeljas.

Keskfraktsiooni liikme Andrei Novikovi sõnul võiks kaaluda ka piiranguid alternatiivsete tubakatoodete reklaamis. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) rõhutab konservatiivse lähenemise vajalikkust elektrooniliste sigarettide (ja nendega sarnanevate seadmete) reklaami, kaubanduse ja muu sellega seonduva reguleerimiseks, kuni ei ole põhjalikult selgitatud välja nende bioloogiline, psühholoogiline ja ka sotsiaalne mõju ühiskonnale. Arvestades riigikogu menetlusse peagi saabuvaid alkoholi ja tubakatoodete reklaamipiiranguid võiks Novikovi arvates juba varakult kaaluda ka alternatiivsete tubakatoodete reklaamipiirangute kehtestamise mõistlikkust.