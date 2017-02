TÜ rektor ülikoolis aset leidnud ahistamisjuhtumist: ülikool jääb sel teemal kriminaalmenetuse tõttu diskreetseks

Volli Kalm Foto: Priit Simson

Tartu ülikooli rektor Volli Kalm leiab, et ülikool peaks jääma juhendatavat aastaid ahistanud professori ja tema ohvri teemat kommenteerides diskreetseks. Seda ka selleks, et mitte mõjutada kriminaalmenetlust. Samas väidab doktorandist ohver, et ülikool keeldus juhtumit uurimast.