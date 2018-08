TÜ raamatukogu direktori kohalt sule sappa saanud Martin Hallik: vallandamine tuli mulle üllatusena! Analüüsin olukorda juristiga

"Olen Tartu Ülikooli heaks töötanud aastast 1999. Selle pika aja jooksul ei ole tööandja esitanud mulle ühtegi etteheidet. Tänane vallandamine tuli mulle üllatusena. Hetkel analüüsin olukorda juristiga, et otsustada asjade edasine käik," kirjutas ta oma Facebooki seinal eile hilisõhtul. Päeval ta ajakirjanikele telefonitsi kättesaadav polnud.

Tartu Ülikool tõi põhjendusena välja ebaväärika käitumise. TÜ kommunikatsioonijuht Kristina Kurm ütles, et ülikoolil pole võimalik lähemalt kommenteerida, milles Halliku ebaväärikas käitumine seisnes. Teadaolevalt olla juhtumiga seotud kolmas osapool. Kas tegu võis olla ahistamisjuhtumiga, Kurm ei kinnitanud.

Uudis tuli kui välk selgest taevast. Hallik on ka Tartu linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige. Nüüdseks on teada, et ta lahkub sellest ametist. Delfi on vestelnud mitme sotsiga, kes kui ühest suust kinnitanud, et pole teadlikud, miks Hallik oli sunnitud lahkuma.