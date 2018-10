TÜ kliinikumis karmidel tingimustel kuid töötanud Pihkvast ja Ukrainast pärit aknapesijad jäid palgata

„Kas ja millises osas alltöövõtjate töötajad palka on saanud, me öelda ei oska,” märkis Ronimois. „Omalt poolt tasusime alltöövõtjatele kõik nende esitatud arved. Kui Nad sihilikult oma töötajatele maksmata jätsid, siis nendega me enam koostööd ei tee,” rõhutas ta.

Ronimoise lisas, et probleemid on ilmselt OÜ Baltpartner Groupiga, mida esindavad Korotkov ja Roman Vassiljev. Selle ettevõtte heaks töötanud olid Puhastusprofi poole pöördunud sama probleemiga, mille peale Ronimois soovitas neil pöörduda tööinspektsiooni. Ronimoisi teada töötajatel kirjalikku lepingut polnud.

Ka palgata jäänud Maxim kinnitas, et töötas Roman Vissiljevi heaks, kuid märkis, et ettevõtte nimeks oli OÜ Mister Clean, mis kuulub Vassiljevi abikaasale. Ka ei olnud tõepoolest kirjalikku lepingut. Maksimi sõnul nad küll nõudsid seda, kuid Vassiljev keeldus lepingu vormistamisest. Kokkulepe oli, et aknapesijad saavad 5 eurot tunnist, ja töötavad kella 8 kuni 19 ning iga kahe nädala tagant pääsevad nad nädalavahetuseks koju. Samuti pidi Vassiljev tagama eluaseme ja töövahendid.

Vassiljev on igale töötajale võlgu 2460 eurot. Juba kolm kuud on Vassiljev lubanud raha maksta järgmisel nädalal. „Nüüd tahab ta töövahendite eest suure summa palgast maha arvata: ämbrite, kaltsude ja tõstuki eest. Täiesti naeruväärne,” on Maksim pahane. Vassiljev olevat ka soovitanud meedia poole pöörduda, kui nad asja kiirendada tahavad.

Nüüd on palgata jäänud töötajatel kavas pöörduda tööinspektsiooni ja kõik ära rääkida: „ Roman maksab palka mustalt. Saime ülekande tema isklikult arvelt ja ka tema tütre pangaarvelt. Ülejäänu maksti sularahas. Ka lepingu sõlmimisest ta keeldus,” rääkis Roman. Peale selle viibisid mõned töölised, kes olid pärit Ukrainast, Eestis turismiviisa alusel.

Roman märkis, et neil on töötegemisest video -ja fototõendid ja smauti mäeltavad neid kliinikumi töötajad, kes saavad tunnistajaks olla.

Delfi küsis kommentaari ka Roman Vassiljevilt, kes eelmisel teisipäeval vastata lubas, kuid artikli avaldamise ajaks pole temalt vastust tulnud.