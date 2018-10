TÜ kliinikum: kiiritusravi võimaluste laiendamist piiravad haigekassa lepingumahud

Haiglavõrgu arengukava haiglate strateegiliste investeeringutega on loodud kaasaegsed kiiritusravi keskused Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ja Tartu Ülikooli kliinikumis, kuid kumbki keskus ei tööta praegu kaugeltki maksimaalsel võimsusel.

TÜ kliinikumis töötab praegu kaks lineaarkiirendit, kuid ruumid on olemas neljale kiirendile. Lisaks on võimalik panna vajadusel kiirendid tööle mitmes vahetuses. "Sellest tulenevalt on TÜ kliinikumis olemas potentsiaal vähemalt kahekordseks kiiritusravi mahtude kasvuks," seisab kirjas.

Kiiritusravi võimaluste edasine laiendamine on TÜ kliinikumi kinnitusel olnud piiratud eelkõige haigekassa lepingumahtude tõttu. "Vajalik on nii aparatuuri kui ka patsientide ravijärgse majutuse parandamine, mis omakorda peab olema tagatud piisava lepingumahuga haigekassa poolt," märkis TÜ kliinikum.

Keskustest kaugemal elavad kiiritusravi patsiendid ei pea TÜ kliinikumi kinnitusel olema paigutatud statsionaarsetesse aktiivravi vooditesse kui selleks puudub meditsiiniline vajadus. "Neile patsientidele tuleks kompenseerida majutusvõimalus haiglaväliselt või transporditeenus. Mõlemat lahendust on erialaselts taotlenud haigekassalt, kuid hetkel on taotlused lükatud tagasi kui mittetervishoiuteenused."