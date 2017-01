TTÜ meresüsteemide instituut palub abi: Keri saare lähistel kadus väärtuslik sond

TTÜ meresüsteemide instituut palub abi olulisi andmeid kogunud kaabli otsast lahti pääsenud mõõteseadme leidmisel.

Instituut andis oma kodulehel teada, et Soome lahes tuli kaabli otsast lahti väärtuslik mõõteseade. Meresüsteemide instituudil püsijaam asub paar kilomeetrit Keri saarest põhja pool, koordinaaditega 59°43N, 25°01E.

Meresüsteemide instituudi juhtivteadur Urmas Lips ütles Delfile, et kaduma läinud sond on umbes 70-80 cm pikk ja diameetriga 20-25 cm.

"Hoovused on olnud väga muutlikud, seepärast ei oska ennustada, kuhu ta praeguseks välja on jõudnud. Seda, kuidas ta lahti sai, alles uurime. Igal juhul pidi jõud, mis kaabli katki tegi, olema väga suur," sõnas Lips.

Keri avamere püsijaam registreerib Lipsi sõnuk etteantud sagedusega temperatuuri, soolsuse, hapniku, klorofülli ja vee hägususe vertikaalseid profiile. Jaam ise asub mere põhjas ja selle külge oli ühendatud kaabliga see kaduma läinud sond.

"Sond registreeris profiile 4-8 korda ööpäevas, puhkeasendis oli sond 50 m sügavusel. Jaam ise on mere põhjas üle 100 m sügavusel ning on töötanud Soome lahes alates 1. märtsist 2016. Andmed laekusid automaatselt instituudi serverisse peale iga mõõdistust. Andmeid on võimalik kasutada operatiivsete mereprognooside valideerimiseks ja mere keskkonnaseisundi hindamiseks," selgitas Lips.

Leidjatel palutakse ühendust võtta TTÜ Meresüsteemide Instituudiga (tel 5030045, Urmas Lips). Leidjale pakutakse vaevatasu.

Mõõteseade Foto: TTÜ

TTÜ meresüsteemide instituudi ülesandeks on alus- ja rakendusuuringud Läänemere tundmaõppimiseks ja modelleerimiseks atmosfääri, maismaa ja inimtegevuse mõjude kontekstis.

TTÜ Meresüsteemide Instituut alustas tööd 1. juunil 2002. aastal jätkates TTÜ-s 1960-ndatel aastatel alustatud füüsikalise taustaga mereuuringuid