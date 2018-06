TTÜ magistritöö: ministrite nõunikud kannavad enamasti mittenõuandvat rolli — peamiselt vahendatakse, koordineeritakse ja filtreeritakse

Läbiviidud analüüsi põhjal saab Ahi sõnul järeldada, et Eesti ministrite nõunikud ei täida avalike teenistujate ega poliitikute funktsiooni, vaid vahelülina hõlbustavad eelkõige ministri, aga teatud juhtudel ka ametnikkonna tegevust, ehk on kommunikatsioonisillaks ametnike ja ministri vahel.

"Ministrite poolt ametisse nimetatud nõunikud moodustavad tema lähimeeskonna, kes on abiks ministri ametiga kaasnevate eesmärkide elluviimiseks piiratud ametiaja jooksul. Ühe intervjueeritava nägemus "ministri nõunikud on ministri erinevad kehaosad, kes on mõistus, kes on käed, kes on suu" iseloomustab tabavalt Eesti ministrite nõunike olemust," lisas töö autor.

Ligi pooled nõunikest on avaliku teenistuse või mittepoliitilise taustaga

Vastupidiselt levinud arvamusele pole ministri nõunike puhul tegemist kitsalt poliitilise ametikohaga erakonna liikmete premeerimiseks. Magistritöö põhjal on ligi pooled Eesti ministrite nõunikest avaliku teenistuse või mittepoliitilise taustaga, neist mitmed on ennast erakonnapoliitikast distantseerinud.

Magistritööd "Ministrite nõunike profiil ja rollid: Eesti näide" juhendas TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi professor Tiina Randma-Liiv. Oponent oli riigikogu liige, Tartu Ülikooli avaliku halduse magister Marko Pomerants.

TTÜ Ragnar Nurkse instituut on Eesti ja Läänemere regiooni juhtivaid teaduskeskusi innovatsiooni ja valitsemise võtmeküsimustes. Nurkse instituudis töötab neli Eesti Vabariigi sotsiaalteaduste valdkonna riikliku teaduspreemia laureaati: Wolfgang Drechsler, Rainer Kattel, Tiina Randma-Liiv ja Ringa Raudla.

FAKTID | Igal ministril on 2-3 täiskohaga nõunikku Perioodil 1. jaanuar kuni 20. märts 2018 oli üsna ühtlaselt igal ministril 2-3 täiskohaga nõunikku, vaatamata ministeeriumi ning selle haldusala suurusele. Rohkem kui pooltel ministritest oli kaks nõunikku, viiel ministril kolm nõunikku ning erakonna esimehest tervise- ja tööministril neli nõunikku.



Kuna seadustes on nõunike arv reguleerimata, siis mitmete erakonna liikmest nõunike sõnul on nõunike arv tunnetuse ja kokkulepete küsimus. Ministeeriumiga tõhusa koostöö tagamiseks tuleb ministril tunnetada, kui palju nõunikke ministeeriumi sobiks, ning eelkõige kantslerile põhjendada nõunike vajalikkust. Vähemtähis pole ka avalikkuse vastuvõtlikkus.



Enamike intervjueeritute sõnul on tänane nõunike arv piisav, kuna väiksemas meeskonnas on töö organiseerimine ja vastutusliinide määratlemine lihtsam. Suuremad meeskonnad hajutaks vastutusliine ning pärsiks meeskonna efektiivsust tervikuna.

Allikas: magistritöö "Ministrite nõunike profiil ja rollid: Eesti näide" (2018)