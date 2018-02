TTÜ kavandab Kuressaarde laevaehituse magistriõpet

ANNI HARTIKAINEN ütles, et rahvusvahelise kava loomine on pikk ja kulukas protsess, kuid Saaremaale on sellest palju kasu ja ettevõtted toetavad plaani. (Foto: Saarte Hääl / Maanus Masing)

Tallinna tehnikaülikool kavandab Saaremaa valla rahalisel toel luua Kuressaares laevaehituse rahvusvahelise magistrikava, mis tooks siia õppima ka rohkem välismaa tudengeid, kirjutab Saarte Hääl.

“Meil on esimese taseme kõrgharidusõpe, professuur on aga ülemine ots ning me peame sinna vahele kasvatama magistriõppe ja tegema TTÜ-ga koostööd, et siia doktorante tuua,” selgitas TTÜ Eesti mereakadeemia Kuressaare keskuse ja väikelaevaehituse kompetentsikeskuse juht Anni Hartikainen.

“See tooks kooli ka välismaa professoreid ja õppejõude. Ka praegu käivad meie olemasoleva kava puhul väliseksperdid õpetamas, aga spetsiifilise eriala õppejõudu leida ei ole lihtne.”

Anni Hartikaineni sõnul on vara öelda, kui palju magistriõppe ingliskeelne õppekava välisõpilasi juurde tooks, aga kindlasti tuleks siia õppima eestlaste kõrval lätlasi, leedulasi ja tegelikult ei ole ka Poola laevaehituse õppega hästi kaetud.

“Meil endal on praegu juba vilistlasi, kes tahaks edasi õppida,” märkis Hartikainen.

Plaanitava koostöölepingu järgi toetab Saaremaa vald viie aasta jooksul Tallinna tehnikaülikooli laevaehituse ja meretehnika ning meremajanduse suunalist õppetegevust 250 000 euroga.

Lepingujärgselt kohustub Saaremaa vald tasuma iga-aastaselt vähemalt 50 000 eurot Tallinna tehnikaülikoolile lepingus sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

