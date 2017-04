TTÜ ja PERH jätkavad meditsiinitehnoloogia uute suundade arendamist

Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) ja Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) sõlmisid koostöölepingu uute meditsiinitehnoloogia suundade arenduseks. Samuti teadus- ja arendustöö tulemuste rakendamiseks ravipraktikas.

Ühiselt arendatakse edasi tipptehnoloogiat ja innovatiivseid ravimeetodeid perekondliku hüperkolesteroleemia ehk „halva“ kolesterooli pärilikult kõrge taseme kiireks diagnostikaks.

Samuti integreeritakse TTÜ-s loodud radioloogia kõnetuvastussüsteem PERHi radioloogia infosüsteemi ning täiustatakse paljusid hüpertriglütserideemia ehk levinuimate rasvhapete, triglütseriidide, veres kõrge taseme varase avastamise tehnoloogiaid.

Tehnikaülikooli rektor akadeemik Jaak Aaviksoo rõhutab, et järjest suuremat rolli klassikalise arstiteaduse kõrval omab meditsiinitehnoloogiate areng. „Tallinna Tehnikaülikoolil on suurepärane võimalus koostöös Eesti suurima haiglaga panustada Eesti tervishoidu,“ kinnitab rektor Aaviksoo.

"Koostöö TTÜ-ga on olnud pikaajaline ja viljakas. Meil on hea meel, et selline mõlemapoolselt väärtuslik koostöö jätkub konkreetsete projektidega ja selgete eesmärkide suunas," ütles regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu.