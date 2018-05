TTÜ geoloogia instituudi õpe võtab rahvusvahelise suuna

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia ja mäenduse õpe maapõueressursside õppekaval võtab peagi rahvusvahelise suuna.

Seoses sellega asub instituudis juba sellest sügisest ingliskeelseid loenguid läbi viima Kanada mäendusprofessor Michael Hitch. Geoloogia instituut avab lähiaastatel ka ingliskeelse magistriõppe.

TTÜ geoloogia instituudi direktori Atko Heinsalu sõnul otsustas ülikool rahvusvahelise suuna kasuks just seetõttu, et valdkonnal ekspertidel on suur potentsiaal rahvusvahelist karjääri teha - seda on tõestanud ka eriala vilistlased, kes erinevates rahvusvahelistes projektides kaasa löövad.

“Juba täna töötab meie vilistlasi näiteks Soome, Rootsi ja Austraalia kaevandustes. Lisaks uutele kaevandustele ja karjääridele ootavad aga maapõueressursside spetsialiste kodumaised ja rahvusvahelised geoloogiliselt keerulised ehitusprojektid, nagu näiteks Tallinn-Helsingi tunnel ja Rail Baltic. Nõudlus spetsialistide järele on suur,” märgib Heinsalu.

Märgilise sammu rahvusvahelise õppe suunas astus TTÜ sellega, et valis rahvusvahelise konkurssiga töötama Kanada mäendusprofessori Michael Hitchi.

Professor Hitch alustab õppetööga sügisel; tema eriala on jätkusuutlik kaevandamine ja tuleviku maavarad.

“See on oluline samm meie suuremast ettevalmistusest muuta lähiaastatel juba kogu geoloogia ja mäenduse õpe ingliskeelseks ja kutsuda õppima ka välismaa üliõpilasi,” kirjeldas Heinsalu.