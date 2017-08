TSITAADID | Keskerakonna liidrite sõnamängud Edgar Savisaarega. Palavast austusest külmviisaka lahkumiseni

Juuli keskel algas veider protsess, kus Edgar Savisaare troonilt tõuganud keskerakondlased justkui kutsusid teda auavalduste saatel tagasi, kandideerima üldnimekirja esinumbrina, aga justkui ei kutsunud ka. Edgar Savisaar vastas umbes sama krüptiliste lausetega, ajapikku muutusid torked üha teravamaks. Võtame kogu protsessi kõnekaimate tsitaatidena uuesti pulkadeks lahti.

12.07, Mihhail Korb, peasekretär

"Juhtkonnas arutati, milline oleks nimekirjas väärikas koht erakonna endisele juhile. Leiti, et selleks on esikoht üldnimekirjas. Tegemist pole juhusliku inimesega, Savisaar on Tallinna arengusse ja linna palju oskusi ja teadmisi panustanud.“

12.07, Yana Toom, eurosaadik, Keskerakonna Savisaare leeri toetaja

„See tähendab täpselt seda, et see on väärikas koht. Ettepoole esinumbrit pole kohta olemas.“

24.07, Urmi Reinde, kunagine Kesknädala peatoimetaja, põhimõttekindel savisaarlane

„Väljanaermine. Minu arvates on see väljanaermine. Minu isiklik arvamus on, et teda alandati meelega. Praegune keskerakonna juhtkond alandas sellega Savisaart meelega ja teadlikult. Nad ei ole ju rumalad inimesed, nad teavad ju poliitikat.“

25.07, Edgar Savisaar, tagandatud parteijuht

"Mõned keskerakondlased (Mihhail Kõlvart ja Jüri Ratas) on viimasel ajal väitnud, nagu oleks mulle erakonnast pakutud Tallinna kohalike valimiste üldnimekirja esinumbrit ja nüüd oodatavat minu vastust. Tegelikult pole keegi mulle midagi sellist pakkunud ja üldse oleks selline pakkumine mõnevõrra mõnitamise moodi nagu mõned minu sõbrad on kirjutanud.“

26.07, Mihhail Korb, peasekretär

"Kandideerimise aluseks on Edgar Savisaare enda soov. Me ei saa panna inimest esinumbriks või mingile muule positsioonile, kui ta ei ole oma nõusolekust kandideerida teada andnud.

29.07, Edgar Savisaar, omanimelise nimekirja käilakuju

„Ma olen tagasi. Tegelikult ma ei ole kusagil ära olnudki. Lihtsalt mõned inimesed tahtsid mind enneaegselt maha kanda“

30. 07, Jüri Ratas, parteijuht ja peaminister

„Ma ei kujuta ette, et Edgar Savisaar keeraks selja Keskerakonna valijatele. Olen kindel, et tema toetajad soovivad, et ta kandideeriks just Keskerakonna nimekirjas, kes on alati nende huve kaitsnud“

30. 07, Yana Toom, eurosaadik, Keskerakonna Jüri Ratase leeri toetaja

„Mina sealt veel eraldi valimisliitu välja ei lugenud. Kuigi see ei ole muidugi välistatud

03.08, Edgar Savisaar, omanimelise nimekirja liider

„Jah, me tuleme välja Savisaare ja Ivanova nimekirjaga. Mul ei ole mitte midagi kaotada. Kõik, mida mul on kaotada, see on minevik. No mis siis."

03.08, Jaanus Karilaid, Keskerakonna juhatuse liige

„Me lõpuni ei tea, kas Edgar Savisaare jaoks on see valimisliit siiras asi või osa kohtuprotsessist, mida ta tahab teha veel politiseeritumaks, et saada endale kiusatu rolli. Savisaar võiks ise võtta ID kaardi ja erakonnast lahkuda.“

03.08, Yana Toom, eurosaadik

„Kindlasti ei hakka ma Edgarit kritiseerima, aga leian, et see pole tark samm. Ma näen sellest kahju vaid erakonnale.“

03.08, Edgar Savisaar, legendaarne poliitik

„Seda juttu, mida räägib Jaanus Karilaid, et kedagi tuleb välja visata... no kui te varem Karilaiu juttu uskusite, saite petta, ärge enam uskuge,“

03.08, Jüri Ratas, peaminister

Edgar Savisaare nõuandjad on talle andnud halba nõu. Tulevik on see, et ta on ju olnud pikaaegne Keskerakonna auväärne liige, ma usun, et Edgar Savisaare poliitiline tulevik on seotud ikkagi Keskerakonnaga See võimalus, kandideerida Keskerakonna nimekirjas, on endiselt laual.

04.08, Jüri Ratas ja erakonna piirkondade juhid ühisavalduses

„Keskerakond ei saa eal öelda, et meil pole midagi kaotada. Meie konkurendid vaid tervitavad valimisliite, mis valimistulemust neile rõõmupakkuvamaks võib muuta. Ükski kultus ei tohi asendada konkreetset ja läbimõeldud tegevuskava.“



Avaldame Keskerakonna esimehe ja piirkondade juhtide hilisõhtuse pöördumise täismahus. Kas seda võib pidada katseks Edgar Savisaarest distantseeruda? Ilmselt küll, kuid uskuda võib, et kogenud poliitikud oskavad ka solvanguid alla neelata, et pärast valimisi (või miks mitte ka varem?) teineteist taas komplimentidega üle valada.

Eesti Keskerakond on Tallinnas pälvinud enamiku valijate usalduse neljal järjestikkusel korral. Teineteise ja meie valijate toetuseta ei ole edu võimalik. Me oleme töötanud ühtse meeskonnana ning just absoluutne võit valimistel on andnud võimaluse luua tasuta ühistransport, toetada eakaid ja noori, käivitada munitsipaalehituse programm ning pakkuda linna poolt enam tuge abivajajatele.

Suurte ideede elluviimine ei ole jäänud märkamata. Populaarseim linnapeakandidaat Tallinnas on tegevlinnapea Taavi Aas ning suurim toetus on Keskerakonnal, keda usaldab ligi pool tallinlastest. Üleriigiliselt tõuseb Keskerakonna juhtimisel madalat ja keskmist palka teenivate inimeste sissetulek ja vähenevad ravijärjekorrad. Kõik inimesed saavad sõltumata oma töökohast ja palgast õiglasemalt pensionipõlve pidada, toetatakse viimaks põllumeest ning väärtustatakse haridust ja kõiki haridustöötajaid. Need on Keskerakonna põhimõtted, mille eest oleme aastaid seisnud opositsioonis ning mille elluviimist on meil täna võimalik viimaks ka tegelikult juhtida.

Kõike seda saab toetada vaid Keskerakonna poolt hääletades ja erakonnas kandideerides. Seetõttu on arusaadav, et meie konkurendid vaid tervitavad valimisliite, mis valimistulemust neile rõõmupakkuvamaks võib muuta.

Keskerakond ei saa eal öelda, et meil pole midagi kaotada. Erakonna ligi 15000 erineva emakeele, hariduse, töökoha ja vanusega liiget teevad igapäevaselt tööd ühiskonda ja poliitikasse panustamisel ja see on meie jaoks vägagi oluline. 500 kandidaati Tallinnas ja üle 2000 Eestis soovivad muuta oma kodukohas elu paremaks. Ligi 150000 inimese hääl Riigikogu valimistel ja pea 200000 Keskerakonda toetavat sedelit kohalikel valimistel on usaldus, mida me ei tohi petta.

Valimised ei ole pelgalt rahulolematute loendus. 15. oktoobril valitakse poliitiline jõud, kellele tehakse ülesandeks konkreetsete probleemide lahendamine. Selles valguses ei saa ega tohi ükski kultus asendada konkreetset ja läbimõeldud tegevuskava.

Toetame suurt ja tugevat, teineteisest ning valijatest hoolivat Keskerakonda. Võidame üheskoos valimised Tallinnas ja kogu Eestis!

Alla kirjutanud erakonna esimees ja piirkondade juhid

Jüri Ratas – Keskerakonna esimees

Mihhail Korb – Kesklinna piirkonna esimees

Maria Jufereva – Lasnamäe piirkonna aseesimees

Mihhail Kõlvart – Põhja-Tallinna piirkonna esimees

Juhan Hindov – Haabersti piirkonna esimees

Andrei Novikov – Kristiine piirkonna esimees

Eha Võrk – Mustamäe piirkonna esimees

Tiit Terik – Nõmme piirkonna esimees

Enno Tamm – Pirita piirkonna esimees

Värner Lootsmann – Harjumaa piirkonna esimees

Ants Vahtras – Hiiumaa piirkonna esimees

Eevi Paasmäe – Ida-Virumaa piirkonna esimees

Valeri Korb – Kohtla-Järve piirkonna esimees

Yana Toom – Narva piirkonna esimees

Andres Vään – Jõgevamaa piirkonna esimees

Kersti Sarapuu – Järvamaa piirkonna esimees

Jaanus Karilaid – Läänemaa piirkonna esimees

Toomas Väinaste – Lääne-Virumaa piirkonna aseesimees

Tarmo Tamm – Põlvamaa piirkonna esimees

Marko Šorin – Pärnumaa piirkonna esimees

Kadri Simson – Pärnu piirkonna esimees

Mailis Reps – Raplamaa piirkonna esimees

Mihkel Undrest – Saaremaa piirkonna esimees

Peeter Ernits – Tartumaa piirkonna esimees

Aadu Must – Tartu piirkonna esimees

Alar Nääme – Valgamaa piirkonna esimees

Helmut Hallemaa – Viljandimaa piirkonna esimees

Anneli Ott – Võrumaa piirkonna esimees