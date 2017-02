Tseremooniad algasid: president andis kaitseväele ohvitseri mõõga

Uue traditsioonina plaanitud tseremoonial andis president Kersti Kaljulaid täna Kadriorus Kaitseväe liputoimkonnale üle sümboolse mõõga.

Liputoimkond kannab sümboolset mõõka homsel paraadil.

Mõõga number 0001 kinkis presidendile 2006. aastal Eesti reservohvitseride kogu. Eesti kaitseväe ohvitseride mõõgad valmistati käsitööna, Saksamaal Solingenis W.K.C. meistrikojas ning need on tehtud sõjaeelsest ajast säilinud originaali järgi. Mõõkade käekaitsed on valatud messingist ja kaetud 24-karaadise kullaga.

Pärast paraadi toob kaitsevägi mõõga presidendile tagasi.

Mõõgad tunduvad Kaljulaidi ametiajal olevat au sees, kuivõrd presidendi esimesel riigisisesel visiidil oktoobris kingiti talle samuti sümboolne mõõk, ehkki samuraimõõk.