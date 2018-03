Tselluloositehase eestvedaja Aadu Polli: ma ei näe, et Tartul ja tehase eksisteerimisel oleks mingi omavaheline konflikt

Tartu lähedale puidurafineerimistehase rajamise plaani üks eestvedajaid Aadu Polli ütles ERRi saates "Otse uudistemajast" Ainar Ruussaarele antud intervjuus, et tänapäeval osatakse seda tööstusharu juhtida niisugusel tasemel, et hirmud reostuse või haisu ees ei realiseeru ning lisaks ei tekita tehas ka jäätmeid.

Polli rääkis, et tehase rajamise plaan on Eesti metsainimestel ja metsatööstusel olnud hingel juba ammu, vahendab ERR Uudised.

"Ka näiteks 2001. aastal moodustas valitsus lausa meetmete paketi, et meelitada Eesti riiki võimalik investor, kes investeeriks tselluloositööstusesse. See on alati olnud hinge peal," tõdes ta.

Kogu tulevase planeeringuprotsessi üks osa on Polli sõnul leida tehasele asukoht, mis välistab Tartule kultuuriliselt ja sotsiaalselt mitteaktsepteeritavad paigad ja võtab arvesse kõiki hirme nii transpordi kui haisu osas.

"Ma ei näe, et Tartul ja tehase eksisteerimisel oleks mingi omavaheline konflikt," märkis ta.

Tehasega seoses on räägitud, et see tõstab Emajõe veetemperatuuri. Polli ütles, et see on tänapäeval tehnoloogiliselt lahendatav ning temperatuurimuutust pole põhjust karta. "See tähendab, et heitvesi jahutatakse. Ei saa Emajõest sooja jõge," kinnitas ta.