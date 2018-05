Tšehhi teadlasega koos joodud õlled aitasid Eestil ID-kaardi turvaveast teada saada

ID-kaardi turvavea avastanud Tšehhi teadlane Petr Švenda ütles Kultuurikatlas toimuval konverentsil, et teadmine turvaaugust jõudis Eesti ametnikeni 30. augustil ainult seetõttu, et tal oli sõber Riigi infosüsteemide ametis, kellega oli ta koos tööd teinud ja mõne ühiselt joodud õlle tõttu.

Eesti ametivõimude eraldi teavitamine ei olnud Švenda sõnul uurimisgrupi jaoks iseenesestmõistetav, sest nad olid juba eelmise aasta 1. veebruaril Infineoni, kelle koodi Eestile ID-kaarte tootev Gemalto kasutab. Infineon hakkas seejärel oma kliente teavitama ja juba 20. juunil peatas Austria turvavea tõttu oma kaartide sertifikaadid.

Švenda sõnul hakkasid nad katsetama turvanõrkuse leidmist Eesti kaartide peal alles augusti alguses (kui nende teadustöö oli peaaegu valmis avalikustamiseks) ning leidsid ka nende pealt sama vea, mille kohta nad olid Infineonile juba veebruaris teada andnud. „See oli kahtlane, et Eesti andis jätkuvalt välja id-kaarte vastsündinutele ja seetõttu me teavitasime 30. augustil ka Eestit,“ ütles ta. „See aga ei olnud iseenesestmõistetav, sest me arvasime, et küll Eesti juba on sellest teadlik. Miks peaks me eraldi neile teada andma?“