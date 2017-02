Tsahkna vastuseks Kersna kriitikale: Liina, inimeste avalikus ründamises oled sa osav ja kõrgesti koolitatud, kuid ma soovitan sul pigem keskenduda oma tööle riigikogu liikmena

Endine sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna leiab, et riigikogu liikme Liina Kersna kriitika tema aadressil on ebaõiglane, kuna tema ametiajal võeti perevägivalla vastu võitlemiseks vastu mitmeid meetmeid - töötati välja ohvriabi seadus ja algatati elatisabi fond.

Reformierakondlane Liina Kersna kirjutas täna, et IRLi kuuluv Margus Tsahkna rääkis sotsiaalkaitseministrina alalõpmata, kui oluline teema on perevägivald. "Aga härrased, millised on olnud teiepoolsed reaalsed sammud? Kui valdkonnast kadusid Norra Kuningriigi toetusrahad, ei leitud 9,66-miljardilisest riigieelarvest morsirahana mõjuvat 150 tuhandet eurot teenuse minimaalseks säilimiseks," nentis Kersna.

"Hea Liina! Nüüd haugud Sa küll vale puu all," leidis Kersna avalduse peale Tsahkna. "Sotsiaalkaitseministrina oli mul aega tegutseda pisut üle pooleteise aasta ja siin mõned tegevused perevägivalla valdkonnas. Töötasin välja alates käesolevast aastast jõustunud uue ohvriabi seaduse, millega tagatakse esimest korda riikliku teenusena naiste varjupaiga teenus kogu Eestis. Minu tunnustus kõigile neile inimestele, kes seda teenust seni vedasid kodanikualgatusel, kuid nüüd on sellest saanud riiklik teenus kõigis maakondades üle Eesti. Kui 2013. aastal oli naiste tugikeskustele ette nähtud 312 000 eurot, siis 2016. aastaks tõstsime selle kokku 800 000 euroni," sõnas Tsahkna.

"Ei ole vaja enam loota Norra rahadele või riigikogulaste iga-aastasele heatahtlikkusele. Tõsi, kuna üha rohkem pöördutakse abi saamiseks, siis tuleb rahastamist tulevikus veelgi tõsta. Palusin sul olla selle eelnõu ettekandja riigikogus ja said ilusasti hakkama, oled tubli!" lisab IRLi poliitik.

"Väga oluliseks pean ka elatisabi fondi skeemi käivitamist käesoleva aasta alguses, mille esimesed väljamaksed tehakse lähipäevadel. See on olnud aastate pikkuse töö vili, millele Sinu erakond, Reformierakond, pikalt vastu seisis. Nüüd on see tehtud ja käesolevaks aastaks on arvestatud 7,2 miljoni euro eest väljamakseid üksinda last kasvatavate vanemate lastele, kellele elatisraha ei maksta. Tuletan meelde, et elatisabi fondi skeem tagab igale lapsele, kellele üks vanem elatisraha ei maksa, vähemalt 100eurose igakuise elatisraha laekumise ning nõuab selle võlgnikult sisse. See annab eelkõige naistele (aga ka meestele), kes kannatavad lähisuhte vägivalla all, vabaduse selg sirgu lüüa ning sellest nõiaringist väljuda. Sest väga tihti on just ähvardus majanduslikust toest laste kasvatamisel ilma jätta see, miks naised aastaid perevägivalda kannatavad. Elatisabi skeem annab selle majandusliku toe ja kindluse, et saadakse hakkama," arvab Tsahkna.

"Eelmisel aastal panime kokku Eesti meeste koalitsiooni naistevastase vägivalla vastu ja ühinesime rahvusvahelise Valge Lindi liikumisega. On oluline, et just mehed kõnelevad sellest teemast avalikult. See on tugev sõnum, et igasugune vägivald lähedaste vastu ei ole meie ühiskonnas tolereeritud. Just läbi selliste eeskujude pöörame sellele teemale avalikkuse tähelepanu.

Ka minul on hea meel, et meie president lubas perevägivallast üha rohkem kõnelda ja mitte ainult oma aastapäeva kõnedes, vaid oluliselt sagedamini. Tegu on varjatud teemaga, millest ei taheta avalikult ja personaalselt rääkida. Seda olulisem on muuta ühiskonna suhtumist, kuna vägivallamuster kipub põlvkonniti korduma. Lapsed, kes on aastaid koduse vägivalla tunnistajaks, saavad mõjutatud kogu eluks.

Liina, inimeste avalikus ründamises oled Sa osav ja kõrgesti koolitatud, kuid ma soovitan sul pigem keskenduda oma tööle riigikogu liikmena, et sul oleks enne järgmisi valimisi midagi reaalset oma valijatele ette näidata. Selleks soovin sulle edu!"