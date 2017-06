Tsahkna: tugevam Euroopa kaitsekoostöö on kasulik ka NATO-le

Kaitseminister Margus Tsahkna ütles eile Washingtonis toimunud USA strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse sümpoosionil esinedes, et Euroopa Liit on teinud kaitsekoostöö vallas lühikese ajaga konkreetseid samme edasi, mis muuhulgas toetab ja tugevdab ka NATO-t.

"Ebastabiilsus Euroopa piiride lähistel ning järjest sagenevad terrorirünnakud nõuavad konkreetsemat tegutsemist Euroopa turvalisuse tagamisel," ütles kaitseminister Margus Tsahkna.

Kaitseministri sõnul on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteediks kaitsevaldkonnale senisest paremate tööriistade tagamine. Näiteks üheks olulisemaks eesmärgiks on Euroopa lahingugruppide kasutatavuse parandamine, milleks on vaja kokkulepet, et siirmise kulutused jagatakse kõikide liikmesriikide vahel.

"Lahingugrupid on eksisteerinud alates 2007. aastast, kuid kasutatud neid seni ei ole. Kuid meie võimekused peavad olema reaalsed ning kasutatavad ühistes huvides, mis eeldab ka ühist rahastust," ütles Tsahkna.

Olulise teemana tõi Tsahkna välja ka regulaarsed õppused Euroopa Liidu tasandil, et harjutada kriisiolukordadele reageerimist. "Septembris korraldame kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel Tallinnas küberõppuse, et harjutada liidu mehhanismide toimimist selles valdkonnas," ütles Margus Tsahkna.

"Eesti eesistumise perioodil on laual ka Euroopa riikide kaitsekulutuste suurendamine. Selge on see, et riigid liiguvad erinevas tempos, kuid on oluline, et toimuks areng selles suunas. Lisaks on vajalik tagada kaitsekulude tõhus kasutamine," ütles Tsahkna Washingtonis.

Kaitseminister kohtus eile ka Esindajatekoja liikmete Mike Conaway, Ed Royce'i, Bill Keatingu ja John Shimkuse ning senaator Jeanne Shaheniga, kes kõik kinnitasid, et nii Senatis kui ka Esindajatekojas valitseb parteideülene toetus NATO artikkel 5-le. Kaitseminister Tsahkna sõnas, et oma tegudes näitab USA toetust Euroopa kaitsele suurendades selleks ettenähtud vahendeid.

Esmaspäeval kohtus kaitseminister Margus Tsahkna New Yorgis ÜRO rahuvalve operatsioonide osakonna juhi asepeasekretär Jeanne-Pierre Lacroix'i ning rahuvalve operatsioonide toetusosakonna juhi Atul Khare'ga, et arutada ÜRO rahuvalvemissioonide tuleviku teemal.