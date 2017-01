Tsahkna probleemist mereväes: miinitõrjejaht Sakala täidab oma ülesandeid, tulevikus plaanitakse täiendavaid lisakontrolle

Kaitseminister Margus Tsahkna vastas täna Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) parlamendisaadikute arupärimisele seoses suure koguse salakauba leidmisest Eesti mereväe miinijahtijal Sakala.

Möödunud aasta 11. novembril leiti Eesti mereväele kuuluvalt laevalt umbes 50 kasti sigarette ning umbes tuhat liitrit kanget ja natuke lahjat alkoholi. "See polnud kaugeltki esimene kord, kui Eesti merevägi seadusega pahuksisse satub," märgivad kaitseministrile arupärimise saatnud EKRE parlamendisaadikud Mart Helme, Martin Helme, Henn Põlluaas, Uno Kaskpeit, Jaak Madison, Raivo Põldaru ja Arno Sild.

Tsahkna selgitas, et kaitsevägi on võtnud juhtunu asjus moraalse vastutuse, kaitseväepolitsei on algatanud distsiplinaarmenetluse ning maksu- ja tolliameti eestvedamisel on alustatud kriminaalmenetlust, kuna laevadelt leiti lubatust suurem hulk maksumärgistuseta kaupa.

” Laev ise ühegi mereväelase süüd ei kanna ja on vaba siirdumaks missioonipiirkonda. Margus Tsahkna

"Laev ise ühegi mereväelase süüd ei kanna ja on vaba siirdumaks missioonipiirkonda," sõnas Tsahkna. Nimelt ei peetud vajalikuks seda, et laev jääks uurimise ajaks kriminaaluurimise jooksul miinitõrjegrupi tööst eemale. Miinitõrjealus Sakala täidab oma ülesandeid NATO miinitõrje koosseisus 30. juunini.

Kuigi nii mereväe ülem mereväekapten Sten Sepper kui ka miinijahtija Sakala komandör kaptenmajor Ott Laanemets esitasid skandaaliga seoses taotlused ametist tagasiastumiseks, mis ka rahuldati, said nad kohe uuele ametikohale kaitseväes. "Kas see ei muuda vastutusevõtmist silmakirjalikuks ja ei viita semusuhetele kaitseväe juhtkonnas?" küsisid EKRE poliitikud arupärimises ministrile.

Tsahkna kinnitusel on nii mereväekapten Sepper kui ka kaptenmajor Laanemets praegu ametikohtadel, mis on tunduvalt madalamal kui nende auaste ja eelnev teenistuskäik seda eeldab. "Viide semusuhetele on kohatu," sõnas Tsahkna ja kinnitas, et kui kohus peaks otsustama, et esineb alus kellegi teenistusest vabastamiseks, siis seda tehakse.

” Soovitan riigikogus esindatavatel erakondadel mitte sildistada Eesti Kaitseväge. Margus Tsahkna

Ekrelased küsisid ministrilt, missugune on Eesti mereväe personalipoliitika ning üldine moraal olukorras, kus toimub seaduste eiramine ning valitseb vaimselt ebaterve õhkkond, mis meenutab nõukogudeaegset "dedovtšinat" ja korralagedust. "Esiteks soovitan riigikogus esindatavatel erakondadel mitte sildistada Eesti Kaitseväge. Eesti Vabariigi kaitsepoliitika ja kaitsevägi on olnud kõrgemal erakondlikust poliitikast ja ma soovitan mitte läbimõtlematult tegeleda kaitseväe maine rikkumisega," toonitas Tsahkna.

Minister lisas, et merevägi ei ole eraldiseisev osa kaitseväest ning seal ei ole eraldiseisvat personalipoliitikat ega väärtusi. Nii võrdles Tsahkna kaitseväge perekonnaga, kus kehtivad samad reeglid ja seadused kõigile. "Eesti kaitsevõime moodustab tervikuna ühe suure perekonna," märkis Tsahkna, viitega nii kaitseliitlastele, mereväelastele kui ka kõigile Eesti kodanikele.

Tsahkna sõnul on mereväe juhtkond töötajatega vestlenud ning teavitanud, et merevägi sellist käitumist ei tolereeri. "Mereväe ülema tagasiastumine, samuti miinitõrjealuse Sakala komandöri tagasiastumine on andnud väga selge sõnumi, et kaitsevägi kannab vastutust ka selle eest, kui kaitseväe maine saab kannatada," sõnas Tsahkna. Ministri kinnitusel viiakse sisse ka täiendavaid sisekontrollimeetmeid.

