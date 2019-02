Tsahkna kritiseerib ristiinimese valimiskompassi loonud peapiiskop Viilmat: Eestis on võimalik raha eest kirikupea valimisõnnistust osta

Selgus, et ristiinimese valimiskompassis on said kõige rohkem punkte võimuerakonnad Keskerakond, Isamaa ja sotsiaaldemokraadid, sellal kui Eesti 200 oli viimasel kohal.

"Eestis on võimalik raha eest kirikupea valimisõnnistust osta. Selline mulje jääb küll peale seda, kui valitsuserakonnad on kõigi maksumaksjate rahast eraldanud 6,75 miljonit eurot EELKle. Peapiiskop soovitab vastutasuks kõigi ristiinimeste nimel valitsuserakondi valida. Juudaseeklite lugu tuleb meelde," kritiseeris Tsahkna.

"Kelle nimel peapiiskop Viilma räägib? Mitte minu nimel, kes ma olen EELK Tartu Ülikooli - Jaani koguduse liige. Ja ma arvan, et mitte paljude teiste ristiinimeste nimel," lisas Tsahkna.

"Meid, paljusid EELK liikmeid on häirinud aktiivne poliitiline tegevus, kuhu meie nimel on meid tüüritud alates isikuvabaduste teemadest kuni selleni, et valitsuserakondadega tehakse rahalisi diile valimisõnnistuse saamiseks. Kirik ei ole partei. Ma loodan, et Kirikute Nõukogu ja ka EELK juhtkond seda peapiiskopi algatust meile laiemalt selgitab," teatas Tsahkna.