Tsahkna: Keskerakonna poliitikute avaldused teevad elu keeruliseks

IRLi esimees Margus Tsahkna sõnul kokkulepped Keskerakonna esimees Jüri Ratasega peavad, aga Keskerakonna mõnede poliitikute avaldused teevad elu keeruliseks.

Margus Tsahkna sõnul on IRL saanud uuest valitsusest seda, mida ootas, ja antud lubadused on võimalik täies mahus ellu viia. „Aga muidugi me ka arvestasime, et läksime valitsusse Keskerakonnaga. Jüri Ratas peaministrina – ma võin kinnitada – oma sõna peab, aga mis välja kumab, on Keskerakonna poliitikute avaldused, mis muudavad meie elu keerulisemaks,” sõnas ta.

Kuigi valitsus on kokku leppinud Eesti julgeoleku-, välis-, kaitse-, kodakondsus- ja keelepoliitika ning neis ei ole muutusi, peab Tsahkna enda sõnul endiselt selgitama, kas kõigile halli passi omanikele antakse kodakondsus ja kas hakatakse muutma suhteid Venemaaga. „Ei, ja ma ütlen, et on väga vale tee hakata käima ettevõtluse eesmärgil Moskvale saba liputamas. Igasugune välispoliitika muutus Venemaa suunal on välistatud, kuni meie oleme valitsuses,” kinnitas ta.