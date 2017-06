Tsahkna ja Mihkelsoni tuules on IRL-ist lahkumas mitmed liikmed

Isamaa ja Res Publica Liidust (IRL) on Delfi andmetel lahkumas suur hulk liikmeid.

Pärast Margus Tsahkna ja Marko Mihkelsoni esmaspäevast teadet, et nad lahkuvad IRL-ist, võis oodata, et nendega koos astub erakonnast välja veel liikmeid.

Kinnitamata andmetel esitas lahkumisavalduse ligi paarkümmend inimest. Kahtlustele viskas õli tulle täna Õhtulehes avaldatud piltlugu, milles väideti, et IRL kogunes kriisikoosolekule.

Selle lükkas ümber endine rahandusminister, riigikogu liige Sven Sester, kelle sõnul käisid erakonnakaaslased lihtsalt varem kokku lepitud lõunasöögil ja IRL-ist lahkujate üle aru ei peetud. Samuti ei kuulu tema lahkujate hulka. "IRL on mulle nagu oma laps, olen üks erakonna ülesehitajaid."

IRL-i peasekretär, riigikogu liige Priit Sibul kinnitas, et koos Tsahkna ja Mihkelsoniga on lahkunud mõned nende lähedased kaasmõtlejad. "Loomulikult on see erakonnale negatiivne, aga mõneti mõistetav, et kahe tippjuhi lahkumine mõjutab ka teisi liikmeid," lausus Sibul.

Delfi andmetel lahkuvad koos Margus Tsahknaga ka ettevõtjad Priit Alamäe ja Meelis Niinepuu. Alamäe ütles Delfile, et tänase seisuga on ta IRLi-i liige ning tulevikku ei kommenteeri.

Lähipäevad, tõenäoliselt juba homne päev toob parteist lahkujate vallas suurema selguse.

Endine IRL-i esimees, riigikogu liige Margus Tsahkna ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson teatasid esmaspäeval, et lahkuvad IRL-ist ja jätkavad iseseisvate riigikogu liikmetega.

Kumbki kohalikel valimistel ei kandideeri. Pärast Tsahkna ja Mihkelsoni lahkumist on IRL-il riigikogus 12 kohta senise 14 asemel. Koalitsioonil oli koos Tsahkna ja Mihkelsoniga kokku 56 kohta, nüüd võib arvestada 54 häälega.