Tsahkna IRL-i madala toetusprotsendi pärast ei muretse

Mitmendat aastat valitsusparteidest kõige nigelama reitinguga Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees Margus Tsahkna tunnistab, et IRL-il on olnud keeruline madalseisust välja tulla.

IRL-i populaarsus on püsinud parlamendiparteidest kõige madalamal tasemel veidi üle aasta. Uuringujuht Juhan Kivirähk meenutab, et IRL-i reiting hakkas langema enne viimaseid riigikogu valimisi, kui IRL kaotas koha valitsuses. Valimised tõid IRL-ile pettumuse, parteijuht Urmas Reinsalu võttis vastutuse ja astus tagas, kuid uut hingamist erakond ei saanud, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Kui Margus Tsahknast sai partei esimees, oli Turu-uuringute AS-i uuringute järgi IRL-i reiting üheksa protsenti, kuu hiljem tõusis korra kümnele ning hakkas siis kuust kuusse langema.

"Tõepoolest, on olnud keeruline siit välja tulla reitingu tõusu mõttes. Küll aga me oleme panustanud väga oluliselt sellesse, et oma lubadused ellu viia, me oleme väga palju saavutanud valitsuses," kommenteeris IRL-i esimees Margus Tsahkna erakonna reitingut.

Praegu on IRL-i reiting parlamendiparteidest madalaim ja eelmisel aastal oli see keskmiselt kuus protsenti.

"Erakond on ka näidanud kõikidel valimistel seda, et me võtame alati rohkem toetust ja saame suuremat toetust, kui reiting näitab," jäi Tsahkna optimistlikuks.

Endiselt on kõige suurema toetajaskonnaga Keskerakond, kelle poolt hääletaks riigikogu valimistel 29 protsenti valijatest. Kuu varasemaga võrreldes Keskerakonna toetus ei muutunud, selgus rahvusringhäälingu uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute AS-i üle-eestilisest 1006 vastajaga küsitlusest.

Populaarsuselt teine erakond on Reformierakond 25-protsendilise toetusega. Suurima opositsioonipartei toetus kasvas kuu varasemaga võrreldes kahe protsendipunkti võrra.

Kui veebruaris omasid Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja EKRE võrdselt 10% toetust, siis märtsis kasvas sotsiaaldemokraatide toetus 11 protsendile ja EKRE-l langes kaheksale protsendile.

Viiendal-kuuendal kohal on võrdse, seitsmeprotsendilise toetusega IRL ja Vabaerakond, kelle toetus kuu varasemaga võrreldes sisuliselt ei muutunud.