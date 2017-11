Tsahkna: igasugu lollust viiakse ellu, aga Eesti iseseisva kaitse arendamisest võetakse raha ära

Endine kaitseminister Margus Tshakna kritiseeris otsust lükata edasi kaitseinvesteeringute programmi rahastamine. Järgmise aasta eelarvest lükati 10 miljonit laskemoona ostmise raha 2019. aasta eelarvesse.

"Iseseisva kaitsevõime ehk laskemoona ostmiseks ette nähtud 10 miljonit võeti 2018. aasta eelarvest lihtsalt ära. Tegelikult on see masendav, et eelarveaukude lappimiseks võetakse raha juba kokku lepitud kaitseinvesteeringute arvelt," kirjutas Tsahkna sotsiaalmeedias.

"Kaitseinvesteeringud lepiti kokku juba koalitsioonilepingus, hiljem kõikides strateegiates ja arengukavades kinnitati kaitseinvesteeringuteks igal aastal 20 miljonit eurot järgmise kolme aasta jooksul. Selleks oli kõik ette valmistatud, kuna kaitsemaalimas on hanked pikaajalised. Igasugu muud lollust viiakse ellu aga Eesti iseseisva kaitse arendamisest võetakse raha ära. Mingisugused raamatupidamuslikud hookuspookused ei ole vabanduseks," lisas Tsahkna.