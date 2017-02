Tsahkna: Holland on julgeoleku- ja kaitseküsimustes Eestile oluline partner

Kaitseminister Margus Tsahkna kohtus täna Müncheni julgeolekukonverentsi raames Hollandi kaitseminister Jeanine Hennis-Plasschaert'iga, et arutada Euroopa kaitsekulutuste ja Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetide teemal.

Holland on Eestile oluline partner kaitsehangete vallas. „2014. aastal sõlmis Eesti Hollandiga lepingu 44 jalaväe lahingmasina CV90 hankimiseks. 14 esimest lahingmasinat jõudsid Eestisse möödunud aasta lõpus ja osalevad järgmisel nädalal Eesti Vabariigi 99. aastapäeva paraadil," ütles kaitseminister Margus Tsahkna.

Tsahkna tänas kaitseminister Plasschaerti Balti õhuturbesse panustamise eest ning kutsus Hollandi õhuväelasi Ämarisse õhuturvet ja väljaõpet tegema. Holland teostab täna Leedust õhuturberotatsiooni hävitajatega F-16, aga on järk-järgult kasutusele võtmas hävitajaid F-35.

Holland on julgeoleku- ja kaitseküsimustes Eestile oluliseks koostööpartneriks. „Meie kahepoolne kaitsekoostöö Hollandiga on tihe ja ühisanked ning ühistel operatsioonidel osalemised on meid veelgi lähendanud," lisas Tsahkna. Eesti osaleb koos Hollandiga ka Ühendkuningriikide poolt juhitud ühendekspeditsiooniväes (Joint Expeditionary Force, JEF).

Kohtumise käigus arutasid kaitseministrid ka Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kaitsevaldkonna prioriteete, milles Euroopa Liidu riikide kaitsekulutused on oluliseks teemaks. Holland on Eestiga juba jaganud ka oma kogemusi eesistumisest ning on valmis meid sel perioodil toetama.

Nii NATO kaitseministrite kohtumisel kui ka Müncheni julgeolekukonverentsil on olnud üheks peamiseks teemaks NATO ja Euroopa liidu riikide kaitsekulutused. Holland on kinnitanud oma valmisolekut kaitsekulutuste tõstmiseks. „Eesti ja Holland nõustuvad, et Euroopa peab tegema kaitsevaldkonnas rohkem," mainis Tsahkna.

NATO Walesi kohtumisel 2014. aastal leppisid liikmesriigid kokku, et riigid tõstavad oma kaitsekulutused 2 protsendile.