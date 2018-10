Tsahkna: Eesti 200 ei nimetanud eraldi välisministrit, kuna karjääridiplomaatide süsteem on oma aja ära elanud

Eesti 200 seisukoht on, et välisteenistus tuleb rakendada meie majanduslike huvide edendamise vankri ette ja Eesti välisteenistuse kolm välispoliitilist huvi peale liitlassuhete on majandus, majandus ja veelkord majandus. Nii väike riik, nagu Eesti, ei saa endale lubada karjääridiplomaatial seisvat suurriigi välisteenistust. Siin peaksime võtma eeskuju näiteks Taani välisteenistuse korraldamisest, kus majandushuvide esindamine on seatud esikohale.

Eesti majanduse, meie ettevõtete huvide esindamine peab olema prioriteet, et meie majandus omaks ambitsiooni ja võimekust kasvada suuremaks. Eesti 200 tahab, et Eesti saaks peakorterite maaks, kus asuvad meie ettevõtted. kes annavad tööd inimestele väljaspool Eestit, mitte ei ole pelgalt odava allhanke tegijad. Eesti peab üles ehitama rahvuslikud tšempionid, suurettevõtted, mis suudaksid globaalselt olla konkurentsivõimelised ning selleks on vaja ka välisteenistuse tuge.

Kõik see eeldab tema sõnul muutusi välisministeeriumi töö korraldamises. Välismajandustegevus tuleb koondada majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, välisministeeriumist ja allasutustest nagu EAS ühe ministri meeskonna juhtimise alla. See meeskond peab koosnema oma valdkonna ekspertidest, ka erasektori kogemusega inimestest, kellelel on seatud kindlapiirilised eesmärgid Eesti majandusliku kasvuga.

Töö ümberkorraldus nõuab ka seda, et me peame üle vaatama kogu välisteenistuse geograafilise võrgustiku ning seadma igale välisteenistuse meeskonnale konkreetsed eesmärgid ja mõõdikud. Eesti välisesindused ei asuma asuma kõikides "toredates" riikides, vaid seal, kus on meie majanduslikud huvid.

Välisteenistuse personalipoliitika tuleb avada ka väljastpoolt tulevatele ekspertidele nii avalikust kui erasektorist. "Ma ei välista ettevõtjate nimetamist Eesti saadikuteks, kui see tagab mingis konkreetses regioonis kõige paremini meie majandushuvide realiseerimise. Kindlasti on meeldiv käia läikival parketil mugavate riikide pealinnades, kuid raha ja majandusareng on Eesti jaoks peidus võibolla hoopis Araabia, Aafrika või Kagu- Aasia regiooni riikides," lisas Tsahkna.

"Meie välisteenistus peab sõna otseses mõttes olema meie majanduse ja ettevõtete teenistuses. Kaitseministrina oli mul võimalus istuda koos meie kaitsetööstusettevõtete esindajatega läbirääkimiste laua taga ning nii mõnigi leping sai koju toodud, mis ilma poliitilise toeta poleks võimalik olnud. Abu Dhabi maailma suurimal relvamessil on ilma poliitilise toeta sisuliselt võimatu löögile pääseda, kuigi kaup, mida meie ettevõtted pakuvad, on maailmatasemel," teatas Tsahkna.

Loe veel

Seega ei näe Eesti 200 sellisel kombel, nagu tänane välisteenistus on üles ehitatud, pika plaani elluviimisel mõtet. Välismajanduspoliitika tuleb konkreetselt sõnastada ja avada värsketele tuultele, mis teeniks Eesti majandusliku arengu huve. Sellest lähtudes on Eesti 200 nimetanud varivalitsuse peaministriks ettevõtja Priit Alamäe, kelle üheks oluliseks teemaks Eesti majandusambitsiooni tõstmine ning välismajandus. Sellega näitab Eesti 200 Tsahkna sõnul, kui oluline välismajanduspoliitika Eesti 200-le on.