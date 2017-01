Tsahkna ametisse nimetatud uuele ülemale: usalduskriisis merevägi tuleb korda teha

Kaitseminister Margus Tsahkna nimetas mereväe uueks ülemaks kaptenleitnant Jüri Saska. Minister andis Saskale vastutusrikka ülesande: tuua merevägi välja usalduskriisist, mille on põhjustanud viimase aja skandaalid miinijahtijal Sakala.

Täna mereväe ülema nimetamise käskkirja alla kirjutanud kaitseminister Margus Tsahkna sõnul peab kaptenleitnant Jüri Saska tooma mereväe välja usalduskriisist, mille on põhjustanud ühe laeva meeskonna tegevus.

"Võttes arvesse kaitseväe juhataja ettepanekut ja olles kaptenleitnant Jüri Saskaga põhjalikult vestelnud mereväe tulevikust, otsustasin ta nimetada mereväe ülemaks alates 1. veebruarist," ütles kaitseminister Tsahkna. "Merevägi on kaitseväe orgaaniline osa ja seepärast tahab mereriik Eesti olla oma mereväe üle uhke, mitte tunda piinlikkust. Vigadest tuleb õppida ja korraldada teenistus nii, et vead enam kunagi ei korduks."

Kaitseminister Tsahkna sõnul peab merevägi keskenduma realistlike sõjaliste võimete loomisele, olema innovaatiline, koostööaldis ja kasutama nutikaid lahendusi.

Tsahkna toonitas, et merevägi peab viima ellu riigikaitse arengukavas plaanitu ja arendama võimeid, mis on päriselt olemas ja mis on kaetud ressurssidega ning tõstma mereseire alast teadlikkust, mis hõlmab endast politsei- ja piirivalveametiga koostöö tegemist. "Ma ootan selget edasiminekut mereseire pildi ühiskasutamises, selle aasta lõpuks peab asutustel olema ühine seirepilt," sõnas Tsahkna.

Loe veel

Saska: vaja on head sisemist õhkkonda

Kaptenleitnant Jüri Saska sõnul tajub ta suurt vastutust mereväe ülema teenistuskohale nimetamisel. "Näen suure väljakutsena mereväe sisemist korrastamist, hea töökeskkonna tagamist ja maine loomist," ütles kaptenleitnant Saska. "Tähtis on, et mereväelased tunneksid uhkust enda, kaastöötajate ja organisatsiooni üle. Selle saavutamiseks on vaja kaht eeldust: head sisemist õhkkonda ja välist toetust."

Jõgevamaalt pärit Jüri Saska asus 1993. aastat ajateenistusse peastaabi autokompaniis. Pärast ajateenitust lõpetas ta Rootsi mereväeakadeemia ja asus teenima mereväe laeval Sulev.

Kaptenleitnant Jüri Saska on teeninud peaaegu kõigil mereväe laevadel ja staapides ning ka Eesti, Läti ja Leedu ühise miinitõrjegrupi Baltroni staabi operatiivohvitserina. Kaptenleitnant Saska oli Eesti mereväe lipulaeva Admiral Pitka komandör 10 kuu jooksul, kui Admiral Pitka oli NATO 1. alalise miinitõrjegrupi staabilaev.

Kaptenleitnant Saska on teeninud mereväebaasi ülema, mereväe staabi ülema ja mereväe laevastiku ülema ametikohtadel. Ta on lõpetanud Belgias miinisõjakooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli, Ameerika Ühendriikide mereväe staabikolledži ja Ameerika Ühendriikide mereväe juhtimiskolledži. Tal on rahvusvaheliste suhete magistrikraad Salve Regina ülikoolist Ameerika Ühendriikides.

Mereväel on Lindormen-klassi staabi ja toetuslaev Wambola ning kolm Sandown-klassi miinijahtijat: Admiral Cowan, Sakala ja Ugandi.

Eelmine mereväe ülem mereväekapten Sten Sepper astus tagasi pärast seda, kui maksu-ja tolliamet avastas miini jahtijalt Sakala suures koguses maksumärgistuseta alkoholi ning tubakatooteid.