TS Laevad teenindas 2018. aastal rekordilised 2,3 miljonit reisijat

TS Laevade juhatuse esimehe Jaak Kaabeli sõnul oli lõppenud aasta TS Laevadele taaskord töökas ja edukas. „Läbi aegade suurim reisijate arv Eesti kahe suurima parvlaevaliini peale kokku näitab, et lõppenud aastaga võime rahule jääda.

Virtsu-Kuivastu liinil teenindasime 2018. aastal kokku 1,703 miljonit reisijat ehk 3% rohkem kui aasta varem ning üle vedasime 735 tuhat sõidukit ehk 4% rohkem kui 2017. aastal. Rohuküla-Heltermaa liinil kasvas reisijate arv 4% 597 tuhande inimeseni ning sõidukite arv koguni 7% 263 tuhande sõidukini,“ kirjeldas Kaabel.

„Reisijate ja sõidukite kasvu kõrval on hea meel näha ka klientide rahulolu kasvu meie parvlaevateenusega. Klientide tagasiside küsimustiku põhjal on 58% meie klientidest teenusega niivõrd rahul, et soovitaksid seda teenust sõbrale. Võrreldes 2017 aastaga on soovitusindeks tõusnud 47%-lt 58%-ni. Teenindusettevõttena on meie jaoks kindlasti oluline pakkuda veelgi paremat ja kindlamat teenust ning kasvatada klientide rahulolu veelgi,“ lisas Kaabel.

2019. aastal prognoosib TS Laevad OÜ reisijate ja sõidukite arvu kasvamist samaväärsel tasemel lõppenud aastaga.