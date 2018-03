TS Laevad kinnitab, et praamide töö on muutunud sujuvamaks. Tallinn-Kärdla lennuliinile on lisatud reise

Mandri ja Hiiumaa vahelise madala veetaseme tõttu sisse seatud Virtsu-Heltermaa ajutine praamiliin töötab juba märksa sujuvamalt kui eelmisel nädalal, lisatud on reise ka Tallinn-Kärdla lennuliinile.

Kummalgi suunal on praegu päevas kolm reisi. Praamid sõidavad välja Virtsu-Heltermaa suunal kell 8.30, 12.30 ja 19.30 ja Heltermaa-Virtsu suunal kella 8.30, 12.30 ja 18.30. Võrreldes esimse reisiga möödunud neljapäeval on ajakulu läinud lühemaks: esimesed reisid võtsid aega neli-viis tundi, nüüd kulub ühele otsale aga umbes kaks ja pool kuni kolm tundi.

Mandri ja Hiiumaa vahelist praamiliini operaatorfirma TS Laevade esindaja Triin Rumm seletas Delfile, et alguses tegi sõidu aeglasemaks see, et laev pidi endale läbi jää tee murdma. "Nüüdseks on jäässe on vaba kanal sisse sõidetud ja seega takistust vähem," selgitas Rumm. "Esimesed reisid olid sellel trajektooril ka meeskonna jaoks esmakordsed ja seetõttu sõideti aeglasemalt, kui nüüd," lisas ta teekonna kiiremaks muutumise põhjusena. Kolmas põhjus, mis laevasõidu pikemaks tegi, seisenes Rummu sõnul Virtsus Saaremaale suunduvate laevadega ühise kai kasutamise graafiku sissetöötamises.

Reisijate sõnul oli reede hommikul tulnud laev sõitjaid puupüsti täis. Esimesed reisijad tulid järjekorda juba üle tunni enne väljasõitu, kuna kartsid praamilt maha jääda. Rumm TS Laevadest ütles siiski, et maha pole keegi jäänud ja kõik on mahtunud soovitud reisile.

Piletite hinnad on samad, mis varem Rohuküla-Heltermaa liinil. Küll on tavapärasest erinev piletimüügi kord: laevale sõidetakse ilma piletita, osta tuleb see alles sihtkohas pärast laevalt mahasõitu. Seetõttu võib reisile lisaks veel aega kuluda. Reede hommikul sõitnud pidid pärast saabumist ootama piletijärjekorras terve tunni.

Ka Tallinn-Kärdla-Tallinn liinil, kus toimub mõlemas suunas harilikult kaks lendu päevas, tehakse lisareise.

Tavapärane laevaühendus Rohküla ja Heltermaa sadamate vahel on katkenud, kuna Väinamere veetase on liiga madal ja laevaühenduseks kasutatava Rukki kanali sügavus ei ole seetõttu turvaliseks merereisiks piisav. TS Laevade esindaja Triin Rummu sõnul ei ole praegu ka ette näha, millal normaalne olukord taastuda võiks.

Uudis on täiendamisel.